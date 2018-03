EUA: Inmigrante salvadoreño persigue vida de servicio

Lee también

Hace dieciséis años, Sigfredo Arturo Velasquez siguió el sueño americano con su abuela y se mudaron de Santa Tecla, El Salvador, a un pueblo en Nueva York, Estados Unidos. Actualmente, es un policía local de Freeport, y voluntario para los bomberos. Decidió dedicarse a ayudar a los demás al presenciar la tragedia de los ataques del 9/11, según el medio Herald Community Newspapers A sus once años y solo tres meses de vivir en Nueva York, terroristas colisionaron dos aviones en el World Trade Center, matando a más de tres mil personas. Las imágenes vistas en televisión del horrífico día, perduran en la mente de Velasquez desde una temprana edad.Él quería “servir a su país”, y eventualmente lo hizo al unirse al Cuerpo de Marines a sus veinte años. Sirvió en dos combates, Afganistán y el Pacífico. “Quería pertenecer a algo más grande que mi persona y explorar distintos lugares en el mundo”, relata Velasquez, según el medio Herald Community Newspapers.En el 2010 estuvo siete meses en Afganistán y la situación que evidenció le recordó a El Salvador. “Granjas, ríos, personas de bajos ingresos intentando sobrevivir”, son algunas de sus memorias.“Recuerdo ver el problema que era comunicarse con nosotros [en Afganistán]”, confiesa Velasquez, según el medio Herald Community Newspapers. La barrera del idioma en Afganistán fue otro elemento que le recordó a su niñez, el impedimento que tenía al no saber inglés cuando llegó a Estados Unidos.Al estar en el Cuerpo de Marines, su solicitud de ciudadanía estadounidense fue colocada en lista rápida. Uno de los privilegios otorgados por servir el país. Al ser trasladado a Hawaii, rindió su examen para dicho trámite en la isla.Velasquez fue dado de baja con honores del Cuerpo de Marines. Posteriormente en el 2013, tomó un examen de Servicio Civil. Aprobó y prosiguió el siguiente año a ser un policía en el pueblo de Freeport, según el medio Herald Community Newspapers.“Es mi hogar natal. He tenido una reacción muy positiva por parte del público”, confiesa tras iniciar su servicio en la policía, según el medio Herald Community Newspapers.José Rogers, compañero policial y amigo de secundaria de Velasquez, asegura que el ex marine lo ayudó a enderezar su vida en el colegio, ya que tenía una actitud “rebelde”. Tras su dedicado tiempo en el Cuerpo de Marines, actualmente policía de Freeport y voluntario en los bomberos, Rogers describe a su amigo como “un ejemplo a seguir”.