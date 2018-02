EUA se queja de menores no acompañados que “inundan” sus fronteras

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de los Estados Unidos ha menospreciado una vez más a los menores indocumentados no acompañados del Triángulo Norte de Centroamérica que llegan en busca de protección humanitaria.

En un comunicado, el secretario interino de prensa del DHS Tyler Q. Houlton dijo que el pasado mes aumentaron las aprehensiones de estos niños, hecho que es "inaceptable".

"Una vez más, este mes vimos un número inaceptable de menores no acompañados y de unidades familiares inundar nuestra frontera debido a estos agujeros (en la ley de migración) de apresar y liberar", dijo Houlton.

La ley actual dice que cuando un menor no acompañado llega a la frontera a pedir asilo y no procede de un país fronterizo, pasa a custodia de servicios sociales para eventualmente ser entregado a un guardián o pariente en los Estados Unidos. Los niños canadienses y mexicanos son retornados a sus países en no más de 48 horas.

La administración de Donald Trump quiere cambiar esta legislación contra la trata de personas ya que, argumenta, es la razón por la que el flujo migratorio que sirve de combustible para las pandillas no cesa.

"Para asegurar nuestras fronteras y hacer que Estados Unidos sea más seguro, el Congreso debe actuar en cerrar estos agujeros legales que han creado un incentivo para los inmigrantes ilegales que está siendo explotado por organizaciones transnacionales peligrosas como la MS-13", continuó Houlton.

Este marte el presidente Trump sostuvo un encuentro en la Casa Blanca con autoridades estatales, locales, y federales para hablar de la "amenaza" de la MS-13. Los asistentes acusaron a los menroes no acompañados de ser el combustible de la pandilla, ya sea porque van con ese propósito desde que salen de El Salvador o porque son presa fácil para ser reclutados una vez en Estados Unidos.

Activistas y demócratas reclaman que esta retórica pone un estigma en los menores migrantes y en las familias centroaméricanas que buscan protección humanitaria.

"La administración continuará trabajando con el Congreso para aprobar su responsable, justa, y pro-estadounidense marco migratorio, que provee recursos para el muro fronterizo, terminar con la migración en cadena, y con la lotería de visas, y crear una solución permanente para DACA", acotó la autoridad del DHS.

Trump le ha puesto precio a una legislación que salve a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés). La administración solo está dispuesta a negociar con el Congreso si este le concede fondos para el muro. Además, Trump ve como una necesidad terminar con la migración por lazos familiares y con las tarjetas verdes de la lotería de visas.