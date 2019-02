Edwin Sorto, el santaneco que en EUA educa a niños a través del baile (Video)

Edwin Sorto creció en el departamento de Santa Ana, al occidente de El Salvador, pero cuando tenía 13 años de edad emigró a Estados Unidos junto a su madre y un hermano.

Es la historia de miles de salvadoreños que por décadas se han marchado a ese país por diversas razones. La de Sorto es especial por el trabajo que hace en la formación de niños estadounidenses.

Él está marcando sus vidas por medio de la música y el baile. Es parte de los educadores de KIPP, una escuela en el sureste de Washington D. C. con mayoría de estudiantes afroamericanos.

KIPP son las siglas de Knowledge is Power Program (en español, Programa Conocimiento es Poder), una organización con más de 200 escuelas en Estados Unidos.

Según una nota en wusa9.com, el salvadoreño es profesor de varias materias para los niños de kindergarten, primero y segundo grado: educación física, arte, español y danza. Es una labor a la que ha dedicado ya cinco años.

Edwin Sorto en el video recientemente publicado por la fanpage "HeartThreads".

Entre los ritmos que Sorto enseña están la salsa, merengue, bachata y mambo. Él reconoce el talento de los niños de cinco o siete años al realizar complicados pasos de baile y cree que sus clases son una oportunidad para que ellos se expresen.

Piensa que "si esto no se les hubiera dado, (su talento) se habría ocultado. No habría estado allí. Nunca habría salido". Por eso, Sorto no oculta su felicidad por ser una pieza importante en el desarrollo infantil.

​Este santaneco es el primero de su familia que logra graduarse de la universidad. Comenzó a dar clases gracias a un programa en el que tuvo un maestro tutor por un año antes de tener su propia clase en KIPP.

Además, Sorto lidera un grupo de pequeños bailarines que se ha presentado en diferentes ciudades de Estados Unidos. Parte de sus gastos son cubiertos con donaciones realizadas por medio del sitio web https://www.kippdc.org/sorto.