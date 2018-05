El Departamento de Justicia de EUA presentó cargos por ingreso ilegal contra inmigrantes en caravana y algunos son salvadoreños

El Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) de los Estados Unidos presentó este lunes cargos por entrar de forma ilegal al país en contra de 11 inmigrantes que viajaban como parte de la Caravana de Centroamerica, de acuerdo a información de CNN, y entre los detenidos hay al menos dos salvadoreños.

Luego de un mes de viaje desde varios países de Centroamerica, los migrantes llegaron el fin de semana recién pasado a la frontera entre México y Estados Unidos, esperando pedir asilo en el puerto de entrada de San Ysidro.

Pero el fiscal Jeff Sessions y el presidente Donald Trump ya había advertido que las fronteras del país no serían amistosas con la llegada de la caravana migrante 2018. Este miércoles Sessions anunció que enviaría a más jueces de inmigración a la frontera para atender los casos de asilo, y el domingo los centroamericanos no pudieron pasar debido a que los oficiales fronterizos les dijeron que los puertos de entrada no tenían más espacio.

La caravana se realiza todos los años sin mayor sobresalto, con el fin de dar luz sobre las dificultades que pasan las personas sin documentos que huyen de la violencia en sus países de origen.

Este año miles de migrantes atravesaron México en autobús y a pie, pero solo poco más de 100 se atrevieron a cruzar a Estados Unidos a pedir asilo. Ahora más de una decena está siendo acusada por ingreso ilegal, a pesar de que las leyes dicen que toda persona que se entregue a la Patrulla Fronteriza tiene derecho a un debido proceso.

De acuerdo a CNN, dos salvadoreños, seis hondureños, dos guatemaltecos, y un mexicano enfrentan cargos y están en custodia de autoridades federales.

Las autoridades dijeron que los detenidos fueron localizados el fin de semana a unas cuatro millas del puerto de entrada San Ysidro, pero del lado de Estados Unidos.

150 atendidos en California

Más de 150 inmigrantes de la caravana de Centroamérica que arribaron a la frontera con California ya se han entregado a autoridades estadounidenses para que su solicitud de asilo sea estudiada, según la cifra ofrecida hoy por activistas que los acompañan.

Esta mañana, los organizadores de la caravana que atravesó México recibieron notificación por parte de agentes fronterizos de que aceptarían a 70 personas, el número más grande en un solo turno desde que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) empezó a recibir el pasado lunes a los centroamericanos.

Con ello, suman hasta ahora 158 individuos, incluyendo madres con sus hijos, que ya han sido atendidos por autoridades estadounidenses.

Aún quedan cerca de 50 personas esperando su turno en un campamento instalado a las afueras del cruce peatonal de San Ysidro, entre Tijuana (México) y San Diego (California), y otros 25 que esperan desde albergues para inmigrantes en México, detallaron activistas del grupo Pueblos Sin Fronteras.

Desde la noche del domingo, decenas de inmigrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, que dicen huir de la violencia existente en sus países, han acampado a las afueras del cruce peatonal de San Ysidro y, pese a que se ha recomendado esperar en albergues aledaños, los grupos han optado por mantenerse a la intemperie por miedo a perder su lugar en la fila.