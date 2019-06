El gobierno de México investiga la muerte de una migrante salvadoreña en Veracruz

Las autoridades de México investigan la muerte de una joven salvadoreña, quien fue asesinada a tiros el pasado 14 de junio en el estado de Veracruz mientras se dirigía de manera ilegal hacia Estados Unidos, informó en su sitio web el periódico "The New York Times".

A través de un artículo publicado en su sitio web, el periódico estadounidense relata que, al momento del percance, la joven de 19 años se conducía en un camión de cuatro puertas, junto con otros salvadoreños, quienes también llevaban como destino cruzar la frontera sur.

De acuerdo con Jorge Winckler Ortiz, el fiscal general veracruzano, quienes abrieron fuego en contra del vehículo fueron personas con uniformes policiales. El hecho se dio después de que el camión se brincara un punto de revisión migratorio instalado en la carretera La Venta- Agua Dulce, en Veracruz.

"Los oficiales indicaron que otras dos personas que iban en el camión resultaron heridas", agrega "The New York Times" en el artículo.

El periódico neoyorquino detalla que el ataque se produjo como parte de "un despliegue de fuerzas armadas mexicanas pensado para reforzar los controles migratorios de personas que intentan llegar a Estados Unidos a través de México".

El dispositivo es producto de un acuerdo entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para evitar que se impongan aranceles a los productos mexicanos que ingresan a Estados Unidos.

Preocupación entre activistas migratorios

La muerte de la joven a manos de posibles policías mexicanos ha generado preocupación entre activistas migratorios y expertos en derechos humanos.

"The New York Times" destaca que estos grupos tienen temor de que los cuerpos de seguridad que están siendo movidos para estos puestos de control migratorios -como parte de la iniciativa del Gobierno de México para frenar la migración- no estén capacitados adecuadamente para realizar esta tarea.

“Sería la primera víctima mortal del plan integral para contener la migración”, tuiteó Rubén Figueroa, activista del grupo Movimiento Migrante Mesoamericano. “Se intensifica la cacería de migrantes en la frontera sur”, había tuiteado antes.

Alfonso Durazo, El secretario de Seguridad Pública de México, confirmó que se está investigando lo sucedido, según consignó el periódico estadounidense.

Más detalles sobre el hecho

En conferencia de prensa ofrecida el pasado 18 de junio, Winkler expuso que los testigos del hecho precisaron que al momento de ser atacados en el punto de revisión migratorio, el vehículo transportaba a 17 salvadoreños.

Los testimonios de los testigos detallan que el conductor mermó la velocidad al acercarse al control, pero volvió a acelerar al escuchar sirenas policiales. El hecho desató una persecución que habría durado un máximo de 20 minutos, hasta que se produjo el ataque en contra del grupo de los migrantes, incluyendo a la salvadoreña que resultó fallecida.

En la conferencia, Winckler declaró que el camión se detuvo después de que el vehículo policial abrió fuego y que tres hombres “vestidos de policía bajaron a golpes al conductor”.

"La manera en la que Winckler relató el suceso abre la posibilidad de que los atacantes no fueran policías legítimos", supuso "The New York Times" en el artículo.

De acuerdo con cifras oficiales, en México ya se han reportado varios casos de criminales en fechas recientes que se visten con uniformes similares a los de los cuerpos de seguridad mexicanos para perpetrar crímenes.

Sin embargo, el periódico estadounidense advirtió que "también hay muchos casos de corrupción dentro de las fuerzas policiales de México".

Según las primeras recogidas por Winkler, los tres hombres se bajaron de la patrulla y comenzaron a golpear al conductor mientras los otros migrantes que iban en el vehículo lograron escapar.

"Los hombres vestidos de policía entonces se llevaron al conductor del camión y dejaron atrás a la salvadoreña muerta y a los dos heridos, uno de los cuales recibió un disparo en la mano y el otro en la pierna, a decir de los testigos", consigna el artículo de "The New York Times".

En declaraciones a "The Washington Post", uno de los salvadoreños heridos , que fue llevado a un hospital en Veracruz tras el hecho, afirmó que las personas que se encontraban en la patrulla dispararon primero contra el vehículo desde atrás. Luego dijo que abrieron fuego contra el parabrisas. El testigo dijo que los tres hombres tenían armas.