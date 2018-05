El hijo de padres migueleños que cocina para ser un reguetonero reconocido en Estados Unidos

Reynando Giovanni Rosales es un joven estadounidense, hijo de padres migueleños. Tiene 24 años y ocho canciones de reguetón lanzadas. Le apasiona la música desde que cursaba sexto grado; tanto como le apasiona la cocina.

De hecho, es detrás de los fogones y las sartenes donde, asegura, está labrando su futuro en la música, porque es que así como, por ahora, se gana la vida: cocinando en el país norteamericano donde nació.

A las 10:00 de la mañana inicia su jornada laboral como cocinero, y también como mesero. Su trabajo como Reynaldo termina a las 9:00 de la noche y, a esa hora, viaja durante 30 minutos para disponerse a practicar en la música, hacer mezclas y pruebas de voz y ser Ethio, como quiere que se le conozca en el mundo artístico.

Así, sus días son largos y extenuantes, pero Reinaldo, quien habla poco el español, sabe que es una labor que hace para cumplir sus sueños. A pesar de que duerme pocas horas, para luego empezar a trabajar nuevamente, asegura que el esfuerzo, la dedicación y la pasión que siente por lo que le gusta son inmensos y, por lo tanto, no se le hace difícil.

Su amor por la música inició desde que cursaba sexto grado, cuando su padre, Reynaldo Rosales, le compró instrumentos musicales: tambores y un saxofón. También entonces empezó a formar parte de la banda escolar a la cual asistía.

Después de años de trabajo, logró lanzar su primera canción, en mayo del 2015 titulada “Te veo poco”. Ethio explica que la canción trata de una experiencia que vivió. Ha escrito otras siete canciones, algunas con la ayuda de su padre.

Gracias a la aceptación del público en los Estados Unidos y El Salvador, en el 2016 y 2017 estuvo presente cantando en el Carnaval de San Miguel. “Me siento agradecido con los salvadoreños y en especial con los migueleños, porque a pesar que no soy un cantante reconocido me han aceptado y les ha gustado mi música. Me gusta ese país (El

Salvador), la gente es calidad”, dijo entusiasmado el joven cantante.

A sus 24 años, ha lanzado en total ocho canciones. “Lo que deseo transmitir es la realidad que se vive en el mundo, y que mis fans, a través de ellas, sientan lo mismo que yo cuando las escribo”, dice Ethio.

“Me siento contento que mi hijo desde niño ha venido trabajando para hacer y lograr lo que le gusta, cocinando desde los ocho años, luchando día con día para ser un buen artista. Soy del que piensa que hay que apoyar a los jóvenes cuando quieren lograr algo, siempre y cuando sea positivo, y he estado siempre motivándole”, dijo su padre, quien también residente en los Estados Unidos con su hijo.

Por último, el joven cantautor mandó un mensaje a los jóvenes “deben de trabajar duro para lograr lo que quieren, yo así he hecho para lograr mi sueño que poco a poco construyo. No se den por vencido, si quieren hacer algo, deben echarle ganas, todo requiere de tiempo, pero un día llegará lo que desean” concluyó felizmente.