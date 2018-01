El suplicio de familias salvadoreñas separadas en la frontera EUA

Familias salvadoreñas han sido víctimas de separación familiar al llegar de forma irregular a la frontera sur de Estados Unidos. Mientras buscaban una mejor calidad de vida, padres de familia se han visto traumatizados al ser apartados de sus hijos, todos menores de edad.



Una querella interpuesta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) a principios de diciembre evidenció que estos casos siguen aumentando de una forma alarmante. La queja dice que los oficiales de Inmigración se encargan de separar a estas familias centroamericanas. Los salvadoreños no se han librado de este sufrimiento.



El periódico ABC recoge los casos de dos familias distintas, ambas procedentes de El Salvador, que emprendieron el viaje sin documentos huyendo de amenazas de muerte. Luego de haber cruzado países enteros, creyeron que encontrarían refugio en Estados Unidos, pero en lugar de eso perdieron a sus hijos de 5 y 11 años, respectivamente.



Similares son los casos que recoge la demanda presentada ante el DHS el 11 de diciembre por reconocidas organizaciones de activistas y firmas de abogados de Inmigración.



“No quiero que me lleven. Voy a abrazarte tan fuerte que no van a poder separarnos. ¿Quién va a protegerme si tengo miedo de que alguien me mate?”, le dijo Aria, de cinco años, a su padre antes de ser llevada a Servicios Sociales. Su padre permanece dentro de un centro de detención en Estados Unidos.



Aria sabe que, si los deportan, en El Salvador hay gente “mala” que quiere asesinarlos. Aria, de acuerdo con su padre y el documento de la querella, tiene una enfermedad que ocasiona que pierda el control de su vejiga.



En marzo el entonces secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo que la administración de Donald Trump consideraba separar familias en la frontera para disuadir de la migración irregular.

