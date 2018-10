El testimonio de una salvadoreña que fue clave para bloquear cancelación del TPS

"Si perdemos TPS, no hay buenas opciones para nosotros. Me preocupa que no será seguro para mí y mi familia movernos a El Salvador". Esas son las palabras que bien pueden representar el temor de miles de salvadoreños de regresar a su país tras vivir muchos años en Estados Unidos.

Elsy Flores presentó una declaración al juez Edward M. Chen, el pasado 25 de septiembre de 2018. En el documento manifestó el impacto que ha tenido en ella y su familia el anuncio de la cancelación del TPS, hecho por la administración de Donald Trump, en enero de este año.

Su historia fue hecha pública en el sitio web de la Alianza Nacional TPS.

El testimonio de Flores fue uno de los citados por Chen para frenar temporalmente la cancelación del TPS a El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Sudán, que beneficia a más de 300,000 personas.

Parte de los argumentos del juez para su decisión es que "los beneficiarios de TPS y sus hijos, indiscutiblemente, sufrirán daños irreparables y grandes dificultades". Por testimonios como los de Flores es que Chen llegó a concluir que "comprensiblemente, esto es una fuente de gran angustia emocional, miedo y ansiedad".

Chen cita la declaración de la salvadoreña y de una mujer de Sudán.

Toda su vida en EUA

Flores declaró en un documento que se inscribió al TPS junto a su esposo y su hija mayor. Los otros dos hijos de la pareja nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos de ese país.

"Cuando obtuve TPS, tenía 21 años. Durante los últimos 18 años, confiamos en el TPS y esperábamos que nuestro estatus legal permaneciera. La situación en El Salvador continúa siendo difícil", se expresa. "Entiendo que las condiciones en El Salvador no han mejorado en el último año o en años recientes", dice en otra parte del documento.

Cuenta que su hija mayor (beneficiaria del TPS) está en la universidad, que su segunda hija "quiere ser doctora o ingeniera" y que su hijo menor también está siguiendo sus estudios.

Flores recalca que, en caso que tener que salir de EUA, sus hijos no conocen El Salvador y que el menor de ellos no habla español con fluidez.

Además, otro de sus temores está relacionado con las pandillas en El Salvador: "Mis hijos sufrirían si nos mudamos a El Salvador; sus vidas y educación están aquí. Me preocupa mi hijo menor, en particular, porque sé que existe un gran reclutamiento forzado de niños y jóvenes por parte de las pandillas".

La hija mayor espera convertirse en profesora de matemática, pero sus estudios llegarían hasta el tercer año de universidad si se cancela el TPS en septiembre de 2019. "Ella se deprimió mucho cuando descubrió que el gobierno planeaba terminar el TPS para El Salvador. Llamó a su hermana menor, llorando, a la mitad del día escolar, inconsolable. Le resultaba muy difícil levantarse de la cama o concentrarse en sus tareas escolares", describe.

¿Separación?

Flores ha laborado en los últimos 14 años como niñera y su esposo es un técnico de mantenimiento que ha trabajo en la misma empresa por 16 años.

"Nos preocupa que no podamos trabajar o permanecer unidos como familia si es que mi esposo, mi hija mayor y yo perdemos nuestro estado. Dependemos de nuestros ingresos estables para pagar el alquiler, comprar alimentos, y cuidar de nosotros y nuestros hijos".

Ella cuida a una hermana que ha sido diagnosticada con cáncer y quien recibe un tratamiento contra esa enfermedad.

"Nos pusimos muy deprimidos cuando descubrimos que el TPS terminaría para El Salvador", afirma Flores. La decisión del gobierno estadounidense los habría hecho cambiar rutinas, trabajar más para reunir más dinero y reducir sus gastos ante la incertidumbre de lo que pueda pasar.

De momento, su declaración ya sirvió para que un juez frenara a Donald Trump.