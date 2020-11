Entrevista | "Queremos la contabilidad de lo que están haciendo con el dinero que estamos mandando a El Salvador" Norma Torres, congresista

El 11 de noviembre, Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos manifestó su apoyo al fiscal general Raúl Melara, mientras la Fiscalía realizaba allanamientos en el Ministerio de Salud, como parte de la investigación por varias denuncias sobre corrupción en el gobierno dirigido por Nayib Bukele y su respuesta a la pandemia.

El pronunciamiento de Engel fue respaldado, además, por otros miembros del Comité y por otros senadores. Esta es la segunda vez que congresistas estadounidenses se pronuncian, en tres meses, ante señalamientos en contra del gobierno salvadoreño y la gestión del presidente Bukele.

Entre los congresistas que respaldan las declaraciones de Engel, se encuentra Norma Torres, fundadora y copresidenta del Caucus bipartidista de Asuntos Centroamericanos de la Cámara de Representantes. Torres promovió en 2018 la enmienda de ley que fue aprobada ese mismo año por unanimidad, que manda al Departamento de Estado a elaborar una lista de funcionarios de los gobiernos centroamericanos involucrados en actos de corrupción.

Torres que además es miembro del Subcomité del Hemisferio Occidental —región a la que pertenece El Salvador—, presionó en 2019 para que el Departamento del Tesoro estadounidense, aplique sanciones a los funcionarios centroamericanos —especialmente del Triángulo del Norte— que son incluidos en la lista de servidores públicos corruptos.

En una entrevista exclusiva con La Prensa Gráfica, la congresista de origen guatemalteco explicó por qué el Comité de Asuntos Extranjeros respalda la investigación de la Fiscalía salvadoreña; pues, Estados Unidos aportó durante los últimos meses a El Salvador $6.6 millones para que el presidente Bukele pudiera responder apropiadamente a los efectos negativos de la pandemia.

En abril de 2019, después de que el Departamento de Estado difundiera una lista de nombres de funcionarios corruptos, usted mostró su descontento porque esa lista no incluía muchos nombres. Usted dijo que la Administración Trump estaba siendo parte de "un encubrimiento" y que esa lista era una farsa. ¿Por qué?

La lista que ellos publicaron inicialmente fue una lista que cualquier persona que hiciera una búsqueda de Google hubiera podido escribir.

No estuve de acuerdo con la respuesta que me dieron. No necesito saber los nombres de personas corruptas que ya han pasado por un tribunal. Eso ya se sabe, porque tenemos información de un tribunal.

Lo que necesitábamos saber era, qué acciones podíamos tomar con personas o actores que realmente son corruptos. No tenemos ninguna necesidad, ningún compromiso para trabajar con ellos (funcionarios corruptos) en cualquier región donde se encuentren.

¿Puede mencionar algunos de los nombres que no están incluidos en esta lista?

No estoy preparada para hablar específicamente de ninguno de ellos.

El Salvador reprobó por cuarto año consecutivo la evaluación sobre la reducción y el control de los índices de corrupción que hace la Corporación del Reto del Milenio, encargada del desembolso de ayuda financiera ¿Cómo afecta esto la posible cooperación que Estados Unidos pueda aportar a El Salvador?

No es solo una evaluación. Tenemos que hacer el trabajo. Cuando hay investigaciones, esas investigaciones deben ser transparentes, que no se detengan las investigaciones por política o por otras razones. Se debe permitir que los investigadores hagan su trabajo, sin que haya ninguna amenaza criminal o política.

La economía de Estados Unidos está muy mal, tenemos que pasar por un período para estabilizar nuestra economía y los fondos de cooperación son menos.

Por eso, lo que quiero es enfocarme en trabajar con naciones que realmente están comprometidas con servir a su gente, no a engañar a su gente o servirse ellos mismos.

En tres meses, el Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes ha emitido dos pronunciamientos. El primero, por los ataques del presidente a periodistas y por las negociaciones del gobierno con líderes de pandillas. Y el último en respaldo a la investigación que desarrolla la Fiscalía salvadoreña, relacionada a supuestos casos de corrupción. ¿Qué significan estos pronunciamientos y por qué los hace el Comité?

Lo que significan estos documentos es … Nosotros estamos comprometidos en apoyar a los salvadoreños, queremos realizar el plan que se inició para mejorar la economía, para crear oportunidades de trabajo, oportunidades para que el pueblo salvadoreño pueda vivir con mejores condiciones. Ese es nuestro compromiso como congresistas, sin ninguna duda.

Pero si no encontramos el mismo compromiso entre los representantes del gobierno salvadoreño y los que representan a los salvadoreños que están aquí en los Estados Unidos, que desafortunadamente tuvieron que huir de esas condiciones, de criminalidad o de corrupción, entonces ellos (los salvadoreños) deben de saber realmente lo que está pasando.

Ellos (los salvadoreños) deben saber quién exactamente está trabajando por el pueblo salvadoreño o quién está tratando de prevenir que el pueblo pueda tener ese crecimiento de bienestar que se necesita para lograr la estabilidad en el país.

El presidente Bukele restó importancia a estos pronunciamientos y minimizó el impacto que puedan tener estos con las relaciones entre los senadores y el gobierno salvadoreño; y además, dijo en varias ocasiones que los senadores que firmaron las cartas trabajan para George Soros y Open Society. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Yo soy congresista de los Estados Unidos, el presidente Bukele es el presidente de El Salvador. Yo no tengo ninguna relación con George Soros para poder responder a este señor (a Bukele).

A lo mejor, el presidente sí conoce personalmente a George Soros. Mi respuesta es simple, mi única intención es ayudar al pueblo salvadoreño en El Salvador, ayudarlos a que puedan ver un futuro en su propio país.

Lo que no quiero ver más… y se me parte el corazón, con cada visita que he realizado a la frontera, cuando miro las caras de los centroamericanos, incluidos los salvadoreños, pidiendo ayuda internacional porque realmente están huyendo de una crisis real, de una crisis de mucho años, no sólo recientemente, de una crisis de corrupción en los gobiernos.

Muchos salvadoreños al principio de la administración del presidente Bukele tenían muchas esperanzas de que algún día ellos podrían regresar a abrir un negocio en su país, para poder tener un futuro en el país donde ellos nacieron. Pero más y más, todos los días, con la administración actual se comprueba que ese sueño de regresar y poder vivir en paz, en su país no puede ser una realidad.

Porque, como una de las cartas dice, y respaldo al presidente del Comité de Asuntos Extranjeros en lo que dijo, lo que queremos es que no bloqueen esas investigaciones, si eso es imposible, nosotros podemos enfocar nuestros esfuerzos en cualquier otro lugar.

Todos los días estamos luchando para ayudar, para poder hacer un plan de cooperación con los países del Triángulo del Norte; pero, también tenemos muchos otros colegas que también están enfocados en otras regiones, en África, en Sudamérica… el mundo es muy grande y nosotros podemos trabajar y ayudar a diferentes comunidades.

Por una parte están pidiendo ayuda (el gobierno de El Salvador) y por otra parte, no quieren esa ayuda con condiciones. Nuestras condiciones son que queremos trabajar con un gobierno y unos funcionarios que realmente estén comprometidos con el pueblo que los eligió.

Guatemalteca. Norma Torres está en su tercer mandato en el Congreso. Es parte de los comités de Asignaciones y Reglas de la Cámara. El Comité de Apropiaciones es responsable de asignar todos los gastos federales, nacionales y extranjeros.

Unos días antes de que la Fiscalía realizara los allanamientos en la investigación y ahora, después ese allanamiento se supo que el gobierno del presidente Bukele ha reservado la información de las compras que están siendo investigadas y de otras compras. ¿Es esto una falta de compromiso para combatir la corrupción de parte del gobierno salvadoreño?

Lo que queremos saber es si hay alguna información de que el dinero, que debía ir para ayudar al pueblo, haya sido gastado en lo que ellos dijeron que lo iban a gastar y sino, por qué razón.

Es algo muy simple, cualquier persona que te da dinero pone sus condiciones y esas son nuestras condiciones.

Nuestras condiciones son que queremos transparencia. Queremos la contabilidad de qué es lo que están haciendo con el dinero americano que estamos mandando a El Salvador.

¿Cuál ha sido la relación entre la Administración Trump con los países del Triángulo del Norte y con el gobierno de El Salvador?

El presidente Trump y su relación con estos países ha sido muy distante. A Trump no le ha interesado ayudar a estos pueblos o a las personas de estos pueblos.

Lo único que le ha interesado al presidente Trump es que los gobiernos de estos pueblos firmen acuerdos en los que aceptan a todas las personas que mandan desde Estados Unidos a sus países.

Trump se ha enfocado en mandar de regreso a todos estos niños y a las personas que han llegado al país. El presidente las ha rechazado y no ha querido darles ninguna protección.

¿Podemos decir que habrá un cambio en la postura y en la política exterior hacia esta región con la próxima Administración Biden-Harris?

Va a haber un cambio muy grande con la nueva Administración, comenzando con el compromiso que el presidente electo ha tenido con la región. Esto no es algo nuevo, tampoco es algo del momento, viene de hace muchos años.

Él (Biden) ha trabajado en la región con los presidentes de los gobiernos anteriores. El presidente electo Joe Biden, ha tenido una relación cercana con representantes de la región. Conoce la región, conoce los problemas de largo tiempo, los problemas de narcotráfico, de corrupción. Todo lo que está sucediendo ahí, lo conoce.

Para él (Biden) no va a ser nuevo lo que está pasando, él ya sabe lo que está pasando en la región y no va a querer comenzar desde abajo otra vez. Durante la Administración Obama se hizo mucho trabajo, cuando el presidente electo era el vicepresidente.

Ahora lo que va a reclamar el presidente electo es por lo que ha pasado y por qué han cambiado la dirección que había, porque esos planes y compromisos que se habían hecho dentro del Plan para la Prosperidad, por ejemplo. Él va a reclamar por qué no continuaron esos planes y por qué pararon esos planes.

Eso es lo que va a hacer primero. Antes de seguir invirtiendo en la región va a querer (Biden) un compromiso que sea real, no solo una firma para aceptar a personas de otros países, como lo que ha hecho el presidente del momento.

¿Qué cambios podemos esperar con respecto al tema migratorio y a la situación de los miles de inmigrantes amparados al TPS, durante la nueva administración?

Para el TPS, primero tenemos que tomar en consideración todo lo que está pasando en este momento y las condiciones en la región, la infraestructura institucional de la región. Esperamos que el presidente electo va a dar unos pasos para calmar esa tensión y a esas personas que están refugiadas en el país y que tienen TPS por el momento.

Él dijo (Biden) "voy a abogar" y tenemos suficiente información para que en el primer día de su gestión pueda tomar decisiones para calmar esta tensión en la que están las personas que durante los últimos cuatro años han estado sin saber si van a ser retornados o si van a tener la oportunidad de seguir sus vidas aquí.

Espero que podamos tener una legislación, trabajando con los republicanos, para esas 11 millones de personas que están aquí, que no tienen permiso legal para estar en el país, pero que son parte de nuestra economía, de nuestras comunidades, de las escuelas en donde nuestros hijos van.

Eso es lo que queremos hacer, en este periodo en el que Biden va a ser nuestro presidente; pero todo eso, está también conectado con las acciones de los representantes en Centroamérica, específicamente en el Triángulo del Norte.

¿Qué pasos están tomando (los gobiernos de Centroamérica) para mejorar las condiciones en sus países? No es decir que vamos a darle refugio a estas personas y van a venir otras cien mil más porque el narcotráfico, porque la corrupción, porque los líderes son iguales.

¿Cuál es la diferencia entre este liderazgo y el anterior? No necesitamos palabras, o cifras, no necesitamos otra CICIG, otra MACCHI, otra CICIES, si realmente los gobiernos no están comprometidos a trabajar y a dejar que esos investigadores hagan el trabajo que tienen que hacer.

¿Quien es?

Nombre Apellido Norma Torres

Trayectoria:

Congresistas EUA. Ha sido senadora estatal y alcaldesa de la ciudad de Pomona. Es de origen guatemalteco.