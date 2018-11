"Es peligroso regresar a El Salvador": periodista que sería deportado de EUA

El reportero de un medio en español que enfrenta una posible deportación después ser arrestado mientras cubría una protesta migratoria en Tennessee, dijo que fue detenido injustamente y que su vida podría correr peligro en caso de ser enviado de regreso a El Salvador.

Manuel Durán habló públicamente sobre su caso por primera vez desde que fue arrestado en una manifestación en contra de las políticas migratorias federales, un día antes del 50 aniversario del asesinato del líder de derechos civiles Martin Luther King Jr. en el centro de Memphis.

Durán ha vivido en Memphis desde hace años, administraba el medio en línea Memphis Noticias y reportaba sobre los efectos de las políticas migratorias de Estados Unidos en la comunidad hispana.

Los abogados de Durán dijeron que él llegó a Estados Unidos sin autorización en 2006 después de recibir amenazas de muerte relacionadas a sus reportes sobre corrupción en El Salvador. "Para mí es peligroso regresar a mi país", dijo en español durante una conferencia telefónica.

"Me duele pensar en cómo este sistema me separó de mi familia, me quitó la oportunidad de seguir sirviendo a mi comunidad y ahora me quiere echar del país que elegí para vivir", sostuvo Durán.

Durán había criticado a las agencias del orden en sus reportes. Activistas afirman que él es víctima de represalias por esto. La policía de Memphis ha rechazado esas acusaciones en repetidas ocasiones, diciendo que los agentes lo arrestaron luego que las autoridades emitieron una orden de dispersión.

Durán dijo que solo estaba haciendo su trabajo como periodista al momento de ser detenido. "Estaba haciendo lo correcto", dijo. Fue detenido mientras hacía una transmisión en vivo vía Facebook.

El periodista fue detenido el 3 de abril de este año cuando cubría una protesta en Memphis contra los centros de detención de inmigrantes y se le presentaron cargos de "conducta desordenada" y "bloqueo de la vía pública".

Pese a que luego de su detención le fueron retirados los cargos, el reportero fue entregado posteriormente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y trasladado a un centro de detención en Louisiana.

En octubre, la Junta de Apelaciones Migratorias en Virginia rechazó una apelación de Durán.

La abogada de Durán, Michelle Lapointe, dijo que su cliente podría ser deportado dentro de dos semanas si la Corte de Apelaciones del 11º Circuito en Atlanta rechaza aplazar su deportación y reabrir su caso. El fallo está pendiente.

De acuerdo con Lapointe, la situación que enfrentan los periodistas en Centroamérica, especialmente en El Salvador, debería ser razón suficiente para escuchar su petición de asilo.

Lapointe, quien trabaja para el Southern Poverty Law Center, dijo que solicitará asilo para Durán en caso de que el tribunal rechace reabrir su caso, debido a que los periodistas enfrentan situaciones cada vez peores en El Salvador.

Durán recibió una orden de deportación en 2007 después de que no se presentó ante un tribunal. Sus abogados han dicho que él no recibió ninguna notificación antes de que ordenara su deportación.

