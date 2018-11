"Es un gran orgullo ser salvadoreña, ser una inmigrante"

Es la primera salvadoreña en alcanzar una silla en el Senado estadounidense por el estado de Nueva York, lugar que se convirtió en su hogar hace más de 30 años.

Mónica R. Martínez nació en Santa Tecla y emigró a Estados Unidos cuando tenía tres años, para reunirse con su familia. Su historia es la historia de muchos salvadoreños que han tenido que dejar su país en busca de oportunidades.

Creció en Suffolk County, Long Island, ciudad insignia del gobierno del presidente Donald Trump en su guerra contra la Mara Salvatrucha, ciudad que la motivó a emprender su carrera política pensando en sus padres y en lo que la comunidad migrante representa en realidad, que no es la violencia.

La nueva senadora habló con LA PRENSA GRÁFICA sobre su carrera política, su opinión sobre el tema migratorio en el país norteamericano, la comunidad salvadoreña y la caravana de migrantes.

¿Qué significa este triunfo para Mónica Martínez?

Para mí, significa que la gente de Long Island y el condado de Suffolk tienen fe en mí y en lo que he hecho durante cinco años por la comunidad que represento hasta ahora como legisladora del condado y también significa que quieren un cambio, que quieren a alguien va a trabajar por ellos.

¿Qué significa su triunfo, cuando Long Island ha sido utilizado en contra de los salvadoreños y los centroamericanos, en los discursos del presidente Trump, donde se dice que es una ciudad de pandillas?

Una de las cosas que de verdad han dolido en el corazón es esto. Porque no todos los salvadoreños, no todos los guatemaltecos, hondureños, ecuatorianos, mexicanos... no todos los que vienen a Estados Unidos vienen aquí a meterse en pandillas, o a hacer las cosas incorrectas o a no seguir las leyes.

La mayoría de todos los que hemos venido aquí, como mi familia y yo, es para tener una vida mejor. Que alguien use los triunfos de otros contra los que están haciendo daño no es correcto.

Nosotros (los inmigrantes) hemos trabajado duro para estar dónde estamos. Mis papás han trabajado... ni le puedo decir qué tan duro, para poder sacar sus hijos adelante. Para mí, esa es una de las cosas que siempre estoy consciente, porque lo que hicieron mis padres por mí y por mis hermanos es la razón por la que yo trabajo tan duro. Yo sé que ellos nos trajeron a Estados Unidos buscando una vida mejor y eso es lo que tenemos hoy. Que alguien use eso en contra de nosotros no es justo. Sé que es la comunidad que represento, que ha sido parte de las noticias nacionales, pero nadie ha sabido exactamente cómo es mi comunidad.

¿Cómo es la comunidad de salvadoreños de Suffolk County?

Es una comunidad trabajadora, que tiene niños que van a la escuela y que tienen tantos éxitos y triunfos porque están en los buenos caminos. Por eso he trabajado tanto en mantener recursos para nuestros niños, para que ellos tengan algo que hacer, para que no estén aburridos, para que tengan oportunidades como otros niños y para que ellos sepan que sí se puede hacer si tienen: primero, a alguien que los quiera; y, segundo, acceso a recursos y actividades para que estén ocupados.

¿Fue difícil el trabajo de campaña en medio de un discurso antiinmigrante?

Sí, siendo una inmigrante obviamente que sí. Debo decir que mi oponente fue el que lo usó. Yo usé mi historia de inmigrante como algo positivo y él lo usó como algo negativo, yo salí ganando en las elecciones y en mi filosofía. Una cosa que nunca he hecho en mis campañas es que nunca he atacado a mi oponente con cosas negativas, siempre hemos hecho lo correcto y hemos destacado el trabajo que se ha hecho, para que la gente sepa lo que he hecho y lo que voy a continuar haciendo. Eso fue la parte mala de la campaña, el uso, no de mi historia como algo negativo, pero se enfocó en lo que estaba diciendo el presidente de los inmigrantes que vienen aquí.

Yo lo usé como algo positivo, porque mi historia es la misma de muchos que venimos aquí tratando de hacer las cosas bien. Para mí, cualquier persona que sea o no sea ciudadano de Estados Unidos, cualquier persona, si ha cometido algún crimen, yo no los quiero aquí, no los quiero en las calles, no los quiero cerca de los niños, de nuestras familias y eso no tiene nada que ver con que alguien tenga papeles o no.

Cualquier persona que comete un crimen, la justicia tiene que estar ahí.

¿Cómo ha sido para usted recorrer este camino, tomando en cuenta que es una inmigrante, que es una mujer inmigrante en medio de una política que ha sido abierta con los hombres y las personas nacidas en Estados Unidos?

Ha sido como para cualquier mujer, difícil. Siempre ha habido hombres que me han dicho "no vas a poder", "tú no puedes", pero para mí, cada persona que me ha dicho que no voy a poder hacerlo, me ha dado más ánimo para hacerlo. Mi familia siempre me ha dicho: "Mónica, tú puedes hacer todo lo que tú te pongas en tu mente y en tu corazón" y eso es siempre lo que mido en mi mente y en mi corazón. Si yo quiero algo, lo hago con el respaldo de mi familia, el de Dios en todo momento y así ha corrido mi carrera, no solo como política, sino también como maestra y administradora. Cuando estaba yendo a la escuela para mi maestría, siempre había un hombre diciéndome: "no, no lo vas a poder hacer". Solo ha habido una mujer en toda mi vida, una maestra que me dijo "no" y ella también me ayudó a ser la persona que soy ahora.

¿Por qué le ayudó que su maestra le haya dicho que no?

Creo que como mujeres debemos estar juntas, debemos de levantarnos cada una y ser unidas, porque todavía vivimos en un mundo de hombres, eso es una realidad. Pero si como mujeres nos lanzamos y les decimos a las niñas que sí se puede hacer todo, para mí es un gran orgullo no solo ser mujer, ser salvadoreña, ser una inmigrante que ha venido a este país al que le debo todo.

Todo lo que tengo hoy es porque hemos tenido oportunidades en este país. Por eso me ven a mí diciéndole a las niñas, a todas las mujeres que sí se puede hacer, que no importa si alguien dice "no lo vas a poder hacer" pero sabiendo que hay oportunidades y gente que nos apoyan. Eso es importante para lograr lo que queremos.

¿Cómo se involucró en la política?

El legislador que estaba antes que yo tenía 10 años de ser legislador y no estaba haciendo nada por la comunidad. Tuve la oportunidad en la que pude correr y lo hice. Cuando me preguntaron dije "Ok". Fue algo que solo pensé, quizás por un minuto y después dije que sí, porque era mi comunidad, donde yo vivo, donde mis padres viven, necesitaba algo mejor.

¿Qué dijeron sus papás cuando les contó que iba a entrar a la política estadounidense?

Mi mamá y mi papá siempre me han dicho: "hija, lo que tú quieres, ahí estamos contigo" y así es toda mi familia. Mi hermano, mis hermanas, mi familia ha sido para mí un gran apoyo, ellos para mí han sido mi todo.

¿Los resultados de las elecciones marcarán un cambio en la dinámica del TPS, del tema migración?

Así esperamos. Los demócratas ahora tienen la Casa del Congreso y eso es algo muy importante, porque el TPS es algo nacional, es algo federal y esperemos que los que han sido elegidos de verdad trabajen hacia eso. Como legisladora del condado, he estado apoyando que nuestros congresistas vean esto que los individuos que tienen TPS son gente responsable, que tienen negocios, que tienen casas y que están ayudando a la economía. Pero en vez de ver se esto, se está viendo el lado que no son ciudadanos.

Un ciudadano es una persona como cualquier otra persona, un ciudadano en papel es diferente, pero los que tienen TPS ni pueden tener historial criminal porque les quitan el programa. Esta gente trabaja tan duro y no es justo que el gobierno les diga que se tiene que regresar a sus países. ¿A qué van a regresar cuando las vidas de ellos están aquí? Espero que los que han sido elegidos para el Congreso de verdad trabajen hacia esto.

¿Qué piensa de las caravanas de migrantes que han salido de El Salvador, Guatemala y Honduras?

Es gente que está buscando el sueño americano y eso es algo que mi familia hizo. Mi familia vino a este país buscando mejores condiciones y mejor vida. Me acuerdo de cuando vine en el avión y luego haciéndonos ciudadanos... pero ahora estoy viendo cómo los que están aquí sin visa tienen que buscar las opciones.

El clima que tenemos ahorita, no lo veo que esté cambiando, con el presidente que tenemos ahora y por eso esperamos que nuestro Congreso, que ha sido elegido con nuevas personas demócratas, peleen por eso.

Y con lo que está pasando en nuestros países, los gobiernos de nuestros países tienen que ser responsables en mantener nuestro país bien, para que la gente no se tenga que venir y estar con esta experiencia que estamos viviendo.

¿Cuál cree que ha sido el impacto de la campaña y la política antiinmigrante del presidente Trump en la comunidad inmigrante, por haber utilizado a la caravana?

En mi comunidad, muchos tienen miedo y eso no es bueno. A veces, con el miedo, vienen personas que no hablan por el miedo. Por ejemplo, si viene la policía no van a actuar porque tienen miedo.

Para mí, es muy importante mejorar la relación entre la policía y la comunidad porque los dos nos necesitamos.

La policía nos necesita a nosotros y nosotros necesitamos a la policía, pero tiene que haber esa confianza y lo que ha pasado con el presidente ha sido el miedo que le ha puesto a las comunidades de inmigrantes y nosotros tenemos que estar conscientes y decir que aún falta para que la policía no pregunte si tiene papeles o no. La policía no debe estar haciendo eso.

La Presidencia ha afectado, especialmente a mi comunidad con el miedo.

¿Qué mensaje le envía la nueva senadora a la comunidad salvadoreña en Estados Unidos y a sus compatriotas en El Salvador?

Nosotros somos salvadoreños y es algo por lo que debemos estar orgullosos. Aun si hay un porcentaje que nos hace ver mal, los demás de nosotros somos triunfadores y tenemos que acordarnos que no importa qué pase o qué hablen de nosotros, nosotros sabemos quiénes somos y debemos estar orgullosos de quiénes somos.

Vía Monica R. Martinez for State Senate