Escuelas de Denver protegerán a estudiantes indocumentados

Lee también

Las Escuelas Públicas de Denver (Estados Unidos) anunciaron hoy que sus establecimientos serán "lugares seguros y de aceptación" para todos los estudiantes, incluso los indocumentados."A la luz de recientes eventos locales y nacionales relacionados con inmigración y refugiados, las Escuelas Públicas de Denver decidieron responder al temor e incertidumbre que muchos de nuestros estudiantes y familias están sintiendo", afirmó Lisa Flores, miembro de la mesa directiva del distrito escolar.Además de la idea de construir un muro en la frontera con México, el presidente de EE.UU. Donald Trump, ha comenzado redadas en varias regiones del país y amenazó con reducir recursos federales a aquellas jurisdicciones del país que se nieguen a cumplir con programas de inmigración que no son obligatorios.La resolución de las escuelas de Denver enfatiza que las actividades de agentes federales de inmigración en escuelas o en autobuses escolares interfieren con los derechos constitucionales de los estudiantes, incluyendo el derecho a no ser objeto de arrestos o revisiones sin causa y el derecho a acceder a educación pública gratuita."Existe una gran fortaleza y solidaridad al estar juntos como comunidad para proteger los derechos de nuestros estudiantes", subrayó Flores.Según el distrito escolar, el 56 % de los 91.000 estudiantes es hispano, y otro 20 % pertenece a otras minorías.Desde la elección presidencial en noviembre de 2016 la organización comunitaria Padres y Jóvenes Unidos de Denver recolectó más de mil firmas para solicitar a las escuelas que formalmente declararan sus escuelas como "lugares de protección" para los estudiantes y las familias "que ahora están en riesgo de deportación".Por eso, el distrito escolar no colectará información sobre la situación inmigratoria de los estudiantes ni proveerá información privada de los estudiantes sin una orden judicial, según la resolución.Además, las escuelas de Denver se comprometen a que eventuales operativos de inmigración "no afectarán el ambiente de aprendizaje".