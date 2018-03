¿Está preparado para el examen de naturalización en EUA?

Lee también

El examen de naturalización consiste en dos partes: nivel de inglés y conocimiento cívico de Estados Unidos. Si no aprueba dichas pruebas en un máximo de dos intentos, no puede ser un ciudadanos estadounidense. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) otorgan dos intentos para rendir la prueba y han actualizado las preguntas en su sitio web por el cambio de presidente.Tras la llegada de Donald Trump al mandato, USCIS hizo un comunicado a todos aquellos quienes deben rendir la prueba de conocimiento cívico, ya que algunas de las respuestas han sido actualizadas. Periódicamente, las respuestas cambian dependiendo a los resultados de las elecciones estatales y federales.Existen varios casos de quienes califican para no rendir los exámenes para el trámite de la ciudadanía. Por ejemplo, no debe tomar la prueba de inglés pero sí la de conocimiento cívico, si tiene 50 años y ha vivido al menos 20 años en Estados Unidos, o si tiene 55 años y ha vivido al menos 15 años en Estados Unidos.También son excusadas las personas que tengan algún tipo de discapacidad física o mental para rendir la prueba de conocimiento cívico y la de inglés.Estos son algunos de los ejemplos de las respuestas actualizadas, facilitadas por USCIS:1. Nombre a uno de los senadores del estado donde reside.La respuesta puede haber cambiado el 3 de enero, 2017, cuando el Congreso 115º se reunió.Tiene que dar el nombre de uno de los senadores del estado donde reside. Revise la lista completa de los senadores actuales en Estados Unidos, visite: www.senate.gov 2. Nombre a su representante en Estados Unidos.La respuesta puede haber cambiado el 3 de enero, 2017, cuando el Congreso 115º se reunió.Tiene que dar el nombre del actual representante en Estados Unidos. Revise la lista completa de los miembros de la Cámara de Representantes actuales en Estados Unidos, visite: www.house.gov 3. ¿Cuál es el nombre del actual Presidente de Estados Unidos?Donald J. TrumpDonald TrumpTrump4. ¿Cuál es el nombre del actual Vicepresidente de Estados Unidos?Michael R. PenceMike PencePence5. Nombre al actual gobernador de su estado.La respuesta puede haber cambiado dependiendo en las fechas de inauguración.Tiene que dar el nombre del gobernador actual de su estado. Revise la lista completa de los gobernadores actuales en Estados Unidos, visite: http://www.usa.gov/Agencies/State_and_Territories.shtml. 6. ¿Cuál es el partido político del actual presidente?Partido republicano.