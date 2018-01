Esto es lo que debe saber de la exención de pago del TPS y la extensión automática de su EAD

Los dos meses para que 190,000 salvadoreños renueven por última vez su Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) comenzaron a correr el 18 de enero pasado y terminan el 19 de marzo de 2018.

La cancillería salvadoreña ha informado que ya ha atendido a más de 3 mil compatriotas que han atendido el llamado de re-registro de esta última prórroga que les protegerá de la deportación hasta el 9 de septiembre e 2019, cuando el beneficio llegue a su fin.

La prórroga de TPS aún activa vence el 9 de marzo próximo. El pasado 8 de enero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) canceló el TPS de El Salvador, pero dio un aviso de última prórroga -que llega hasta septiembre de 2019.

El Registro Federal (diario oficial) de los Estados Unidos ha explicado que los permisos de trabajo (EAD, en inglés) que vencen el 9 de marzo tendrán una extensión automática de seis meses que será efectiva hasta el 5 de septiembre de 2018. Para aplicar a esta extensión no es necesario llenar ninguna aplicación, el sistema de USCIS lo hará efectivo por usted.

Para no tener problemas con empleadores, las autoridades recomendaron que los beneficiarios deben tener a la mano una copia de la PUBLICACIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL. En este documento se evidencia que su EAD sigue vigente.

Es importante tomar en cuenta, explica la publicación, que aunque se aplique para una extensión automática en el permiso de trabajo debe de llenar los papeles respectivos para renovar su TPS y su permiso de trabajo. Estos vencerán el 9 de septiembre de 2019.

Las personas que no tengan los recursos necesarios para pagar las tarifas respectivas de renovación de datos biométricos en el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS, en inglés) pueden aplicar a UNA EXENCIÓN DE PAGO.

El Registro Federal explica que:

-Si usted no puede pagar por los servicios biométricos, puede completar el formulario I-912 o enviar una carta personal a USCIS solicitando una exención de pago con la documentación necesaria para comprobarlo.

-Para obtener más información debe visitar el sitio de USCIS: http://www.uscis.gov

-Las autoridades recomiendan hacer este proceso CON TIEMPO SUFICIENTE pues nada garantiza que su caso aplique a una exención de pago. Si su proceso es descartado por USCIS, es aconsejable, dice el Registro Federal, tener un margen de tiempo para aplicar al proceso de pago.

-Si deniegan su petición, usted debe volver a hacer su solicitud antes de que los 60 días de re-registro terminen. De lo contrario, su proceso se complicará y USCIS deberá comprobar que tiene una buena causa para registrarse tarde.

-El DHS urge a volver a aplicar para un proceso con cuotas en el margen de 45 días luego de que USCIS le deniegue su exención de pago.

-Usted puede esperar a que USCIS apruebe su TPS para someter una petición para renovar su documento de trabajo, debido a la extensión automática de estos datos.

-Para más información consulte: Termination of the Designation of El Salvador for Temporary Protected Status