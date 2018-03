Esto es lo que deben saber los salvadoreños en EUA ante directrices de Trump

Lee también

Donald Trump firmó una dura orden en inmigración el 25 de enero y su secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, publicó este martes dos memorandos que dictan las directrices de cómo su departamento ejecutará dicha orden.Es por esto que el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, detallo este miércoles que se reforzará la red consular en Estados Unidos. Esto se hará por medio del establecimiento de “distritos consulares”, que llegarán a los lugares donde no hay representación diplomática de El Salvador. Además, emplearán a más jóvenes voluntarios y a cónsules honorarios. También convocó a Conmigrantes a una reunión de emergencia.Lea también: El Salvador brindará asesoría legal a migrantes residentes en EUA El canciller recomendó: “que es importante aún bajo toda circunstancia mantener la calma y no ser presa de los embaucadores que se aprovechan de esta situación para estafarles. Les pedimos que no se dejen sorprender por estas personas inescrupulosas, y que para cualquier ayuda y consulta, si tienen un abogado, esta bien, pero están estos números telefónicos”.Martínez estuvo este jueves en la Asamblea Legislativa cabildeando apoyos para los salvadoreños en Estados Unidos. En marzo se abrirán consulados en Colorado y en Laredo, Texas.Le puede interesar: Trump amplía categorías para deportar inmigrantes Según los términos de Kelly, los inmigrantes irregulares que son prioridad para deportación son los que hayan sido condenados por una ofensa criminal, los que tengan cargos por una ofensa criminal -resuelta o no-, todo aquel que haya comentido actos que puedan ser una ofensa criminal, y quienes hayan participado en fraude al Gobierno.Lea también: El Salvador responde a Trump que también es un país de leyes Además, son deportables los que hayan abusado de un programa público, y los que tengan una orden de remoción. En las calles, será el oficial de migración el que tendrá toda la potestad para decidir si un inmigrante debe de ser considerado un peligro y ser deportado.Según los textos oficiales, si un padre presente en Estados Unidos contrata a un traficante de personas –conocidos como coyotes–, para migrar a sus hijos desde su país de origen, será procesado por una acción criminal que podría llevarlo a la deportación.