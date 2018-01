Esto podría pasarle si no se reinscribe en el último período del TPS

¿Qué pasa si no me reinscribo al TPS? El Gobierno de El Salvador dio la respuesta a esta pregunta: Si los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) no se reinscriben en su última prórroga, perderían la oportunidad de ser elegibles para los programas de legalización que se están promoviendo en el Congreso de los Estados Unidos, informó el canciller de la República Hugo Martínez.

Martínez se encuentra fuera de El Salvador y esta advertencia la realizó por medio de una llamada telefónica, con el fin de concienciar a la población de salvadoreños en Estados Unidos sobre los trámites para la reinscripción. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de los Estados Unidos dio a conocer este miércoles que el plazo para reinscribirse al TPS inicia jueves 18 de enero y el lapso para el pre registro concluye el 19 de marzo.

La llamada del canciller se dio luego de un encuentro encabezado por el presidente Salvador Sánchez Cerén, en el cual se analizaron las acciones que tomaría el Estado a favor de los connacionales con TPS y que tuvo lugar en Casa Presidencial.

"Está toda la discusión en el Congreso (de EUA) por buscar un estatus migratorio permanente".

“Hay que sensibilizar a las familias de que hay que reinscribirse (al TPS), son 18 meses de continuidad; además, está toda la discusión en el Congreso (de EUA) por buscar un estatus migratorio permanente", dijo Sánchez Cerén durante la reunión.



Según Martínez, los consulados de El Salvador en EUA están dando asesorías a los salvadoreños. Ya se han dado más de 5,000 asesorías.

Son cinco los proyectos de ley que se encuentran en el Congreso de EUA para las negociaciones del tema del TPS, indicó el canciller. Sin embargo, también se está trabajando en estrategias para recibir a quienes decidan regresar a El Salvador.