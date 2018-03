Evite colas, programe su cita en línea para solicitar pasaporte

Lee también

La obtención por primera vez o la renovación del pasaporte es, como muchos trámites personales, sinónimo de esperar durante horas, algo que a la mayoría de salvadoreños no le agrada. Pero ese proceso ya puede agilizarse si se hace uso de la tecnología. La solicitud de pasaporte puede realizarse en El Salvador o cualquier parte del mundo a través de internet en el portal: pasaportes.gob.sv.“Basta crear su cuenta personal e ingresar los datos solicitados para que una vez analizada y aprobada su solicitud se le programe una cita; ya sea en El Salvador, a través de las sucursales de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), o si está fuera del país mediante el consulado o embajada más cercano”, comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE). El proceso fue habilitado ya hace unos meses.Una vez creada la cuenta en el portal: pasaportes.gob.sv, debe ingresar al portal con su correo electrónico y contraseña. Posteriormente, selecciona la opción “Crear solicitud” e inicia el proceso. En ese sitio oficial hay un tutorial en video para ilustrar al usuario sobre el proceso.¿Qué documentos debe de anexar en la solicitud? En caso de mayor de edad por primera vez, debe anexar una copia de ambas caras de su DUI vigente (caso contrario partida de nacimiento o certificación de la misma). Es importante que el DUI esté en buenas condiciones. Si está borroso o deteriorado, debe renovarlo para continuar con el trámite. Si se trata de una renovación, su último pasaporte vencido o próximo a vencer.Para menor de edad por primera vez, debe anexar la partida de nacimiento o certificación de la misma del infante, DUI o pasaporte vigente de ambos padres y en ausencia de uno de ellos anexar autorización para trámite de pasaporte de menor de edad. Si se trata de una renovación, último pasaporte vencido o próximo a vencer del menor de edad.Para monitorear el estado de su trámite, debe seleccionar la opción “Estado de solicitud”. Al ingresar, podrá revisar si su aplicación está siendo revisada, o si su cita ya ha sido asignada. Sin embargo, existe la posibilidad de que haga falta un documento, o algún dato no esté correcto. Si eso llegase a pasar, al monitorear su “Estado de solicitud”, presionará un botón azul bajó la opción “Info”. Automáticamente se habilitará una plataforma donde el usuario y un funcionario autorizado puedan interactuar vía chat y resolver el problema.“Una vez verificada y aprobada su solicitud se le otorgará una cita. El servicio de solicitud en línea para pasaporte es gratuito. Se garantiza confidencialidad en el manejo de su información. Adicionalmente, recibirá un correo electrónico confirmando el día y la hora de su cita en el Consulado o la Sucursal de Migración donde solicitó hacer el trámite de pasaporte”, agregó el Ministerio de RREE. Es posible reprogramar la cita si no le es conveniente el día asignado, al ingresar a “Estado de solicitud”, luego a “Reasignar cita”.El valor del pasaporte en El Salvador es de US$12 Dólares, en Centroamérica; US$40 dólares y en el resto del mundo; US$60 dólares. Si su cita es programada dentro del país, es recomendable mencionar en la sucursal asignada de la DGME que tramitó su hora en línea.