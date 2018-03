FBI confirma que investiga nexos entre Donald Trump y Rusia

Lee también

El FBI indaga si allegados a la campaña del presidente Donald Trump se coordinaron con funcionarios rusos con el fin de influenciar las elecciones presidenciales de 2016, dijo ayer el director de la agencia, en lo que fue una extraordinaria confirmación pública de una investigación que el mandatario se ha negado a reconocer y que ha tachado como una noticia falsa creada por los demócratas.En una extenuante sesión de cinco horas, el director del FBI, James Comey, también echó por la borda las acusaciones de Trump de que su predecesor había intervenido su rascacielos de Nueva York, una afirmación que ha distraído a funcionarios de la Casa Blanca y provocado frustración en otros republicanos, quienes reconocen que no han visto evidencia que la sustente.Hermético durante la mayor parte de la audiencia, Comey se rehusó a dar más detalles del alcance, objetivos y cronograma de la investigación del FBI, la cual podría ensombrecer durante meses, o años, a la Casa Blanca. El director no dijo si la pesquisa ha generado alguna evidencia de que los allegados de Trump pudieron haber concertado planes con los rusos durante una campaña marcada por hackeos de correos electrónicos que los investigadores creen que tenían como objetivo ayudar al republicano a derrotar a la demócrata Hillary Clinton.“Les prometo algo”, subrayó Comey, “seguiremos los hechos hasta donde nos lleven”.Por primera vez, Comey discrepó públicamente con el mandatario al contradecir una serie de tuits recientes en los que Trump aseguró que el presidente Barack Obama ordenó la intervención de sus teléfonos durante la campaña.“Con respecto a los tuits del presidente sobre la supuesta intervención telefónica en su contra por parte del gobierno anterior, no cuento con información que respalde esos tuits, y hemos revisado cuidadosamente al interior del FBI”, dijo Comey. Añadió que lo mismo aplica en el Departamento de Justicia.Su confirmación de la investigación a los nexos con Rusia fue reveladora dada la histórica negativa del FBI a discutir su trabajo. Pero Comey dijo que fue apropiado hablar del tema debido al intenso interés público en el asunto, y que tenía el permiso del Departamento de Justicia.Comey dijo que la indagatoria sobre una posible colusión comenzó en julio, lo que significa que Trump resultó electo mientras sus allegados eran investigados por sus posibles conexiones con Rusia.