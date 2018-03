Familia de salvadoreño deportado desde Texas luchará por su regreso a EUA

Lee también

La esposa de José Escobar, deportado esta semana a El Salvador tras ser detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) durante su cita anual en Houston (EUA), espera que la resonancia local de su caso sirva para traer de regreso a su marido."Voy a luchar y agotar todos los recursos para traerlo de regreso. A nadie quieren que le quiten a su esposo porque lo que están haciendo es separar familias", sostuvo Rose Marie Ascencio en declaraciones a Efe.Escobar, de 31 años, llegó a Estados Unidos con 15 años de edad y desde entonces su permanencia estaba amparada por el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) que EUA. concede a ciudadanos de este país centroamericano.ICE aseguró en un comunicado que el salvadoreño, deportado el pasado jueves, fue arrestado en 2006 y que en 2011 emitieron una orden de deportación en su contra.Sin embargo, Ascensio señaló que a su esposo "lo dejaron en libertad discrecional bajo una orden de supervisión anual que hemos estado cumpliendo, hasta la semana pasada cuando fuimos a la cita y lo deportaron".Indicó que la congresista demócrata por Texas Sheilla Jackson Lee ha tratado de interceder en este caso y ha prometido usar herramientas legislativas para solicitar ante el presidente Donald Tump el regreso al país del salvadoreño, padre de dos hijos de 7 y 4 años de edad."Nuestro abogado intenta reabrir el caso por el que le dieron una orden de deportación en 2011 e intentar una suspensión de ese castigo y venir así a EUA. en cuestión de semanas o meses, en lugar de 10 años, que es el castigo que se impone en las deportaciones", comentó Ascensio.A través de un comunicado, la congresista Jackson Lee criticó a las autoridades migratorias por la detención y deportación de Escobar, al tratarse del "sustento de su familia" y no constituir un peligro para la sociedad ya que no tenía "antecedentes penales"."Me aseguraron las autoridades migratorias en Laredo (en Texas, donde estaba detenido Escobar antes de su deportación), que no saldría del país y hasta solicité al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, que reabra el caso", sostiene la nota.Para Jackson Lee, el caso de Escobar y otros similares registrados en el país en los últimos días son reflejo de una "iniciativa agresiva" por parte del actual Gobierno de EUA.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado órdenes ejecutivas que amplían los criterios de deportación de indocumentados y ahora no se limitarán solo a aquellos con cargos por delitos violentos.