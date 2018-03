Familias salvadoreñas perdieron todo por incendio

Lee también

Dos familias salvadoreñas que vivían en un hogar dúplex fueron víctimas de un devastador incendio en Vancouver, Canadá, el jueves pasado. Las intensas llamas y humo propiciaron la muerte de una niña de tres años, Elena Lemus. “Realmente ahorita estamos destrozados. Estamos tratando de recobrar fuerzas juntos con la familia”, comentó a LA PRENSA GRÁFICA Gabriela Gavidia, tía de la difunta e inquilina del hogar afectado.La causa del incendio sigue bajo investigación. Vecinos comentaron al medio canadiense CTV News haber escuchado una explosión proveniente del primer piso de la casa y posteriormente presenciar el fuego.Los tíos de la víctima Ricardo y Gabriela estaban en El Salvador el día de la tragedia. Tenían programado su vuelo de regreso a Vancouver esa tarde. Sin embargo, cuando llegaron ya había pasado el incendio. Ellos vivían en el segundo nivel del hogar con sus dos hijos (de 10 y cinco años).En el primer nivel estaban alojados los esposos Lemus y sus tres hijos, un niño de cinco años y unas gemelas de tres años, entre ellas la menor que no sobrevivió. La madre de la menor fallecida sigue hospitalizada por quemaduras e inhalación de humo. El resto de la familia, incluyendo a los Gavidia Castro, está viviendo temporalmente en un hotel hasta encontrar otro hogar.Ambas familias crearon páginas en Gofundme.com, una plataforma diseñada para recolectar donaciones monetarias en casos de emergencias. “(Con las donaciones) por el momento nos están dando que comer, un lugar donde vivir temporalmente. No tenemos ropa ni zapatos. La temperatura está a -3 °C. Nos están ayudando increíblemente”, expresó Gabriela Gavidia.Su familia ha recolectado $11,720 por el momento, fuera de la meta que es de $15,000. En su caso, 204 personas donaron en los últimos cuatro días. Los Lemus han recaudado $46,241, y su meta es de $50,000. Las donaciones provienen de 639 personas quienes contribuyeron en los últimos cuatro días también.Gabriela relata que están orando por la recuperación de su hermano. Que Dios les dé fuerzas para lidiar con el dolor de su pérdida.Los Gavidia se mudaron a Vancouver hace 10 años. Los papás de Gabriela Gavidia emigraron a Canadá para escapar de la guerra que se vivía en El Salvador.En 2001, cuando el colón fue reemplazado por el dólar, Gabriela decidió buscar mejor vida junto con sus padres. Ella pide que si no pueden ayudarlos económicamente, que lo hagan mediante buenos pensamientos y oración, para enfrentar la tragedia.