Familias salvadoreñas piden ayuda por devastador incendio

El pasado jueves dos familias salvadoreñas quienes compartían una casa dúplex en Vancouver, Canadá, fueron víctimas de un incendio en su hogar. Perdieron todo, inclusive a un miembro de su familia: Helena Lemus, una niña de 3 años.“Con las donaciones monetarias nos están dando qué comer, un lugar donde vivir temporalmente. No tenemos ropa ni zapatos, la temperatura está a -3 celsius. Nos están ayudando increíblemente”, relata Gabriela Gavidia, madre del hogar en el segundo nivel de la casa.Los esposos Lemus, quienes vivían en el primer nivel de la casa, tenían 3 hijos, un niño de 5 años y unas gemelas de 3 años. Una de ellas no sobrevivió. La familia Gavidia Castro está conformada por los padres del hogar, Ricardo y Gabriela, dos hijos de 10 y 5 años y Alfredo Castro,el hermano de Gabriela.La familia Gavidia hace un llamado de ayuda. “Lo que sientan realmente o lo que puedan, porque muchos quieren pero no pueden y entendemos. Nos pueden ayudar con sus oraciones y buenos pensamientos. Los que sí tienen la capacidad de ayudar monetariamente pueden contribuir de cualquier manera posible”, expresa Gabriela.Una de las maneras de ayudar es a través de la página “Go Fund Me”, una plataforma diseñada para recolectar donaciones en casos de emergencia. La cuenta de la familia Gavidia lleva $11,720 recolectados por el momento, fuera de la meta que es de $15,000. La familia Lemus pide $50,000 y llevan recolectado $46,121.Si desea contribuir a esta tragedia puede acceder a estos links:Familia Lemus: https://www.gofundme.com/familia-lemus Familia Gavidia: https://www.gofundme.com/377cmvk