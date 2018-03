GOES se amparará en las leyes para retener a compatriotas en EUA

Lee también

El canciller salvadoreño Hugo Martínez dijo hoy que, pese a las amenazas de deportación que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho contra los indocumentados que se encuentran en ese país, existen mecanismos para frenar los posibles retornos de salvadoreños en la nación norteamericana."Hay una serie de entramados legales que nos van a servir para retener a nuestros compatriotas (en los Estados Unidos)", aseguró el ministro de Relaciones Exteriores.De acuerdo con el diplomático, Estados Unidos es un país regido por leyes y, aunque el presidente decrete deportaciones, si van en contra de las leyes, pueden contrarrestarse."Ningún país tiene permitido traspasar el orden jurídico internacional y el derecho internacional humanitario", dijo Martínez, a la vez que recordó que actualmente El Salvador preside el consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Suiza."Nos vamos a ver en las instancias internacionales si hay violaciones de Derechos Humanos contra nuestros compatriotas", advirtió el canciller.Además, dijo sobre la construcción fronteriza que Trump planea hacer que "no hay muro que dure cien años ni pueblo que lo resista" (en alusión al refrán "no hay mal que dure cien años ni santo que lo resista")."En Europa, por ejemplo, lo derribó la misma gente y muchos alentaban a que se derribara el muro. No estoy haciendo un llamado en tal magnitud. La gente y los tiempos van a determinar que (el muro) es una situación inviable", añadió, y concluyó diciendo que espera "que haya toque de racionalidad en esta administración (de Trump) para sentarse con la contraparte".