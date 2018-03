Gobierno de Trump quiere agilizar las deportaciones de indocumentados

Lee también

El Gobierno de Donald Trump quiere agilizar la deportación de inmigrantes indocumentados, según un borrador de un memorándum del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que establece nuevas guías para implementar las órdenes ejecutivas del presidente estadounidense.En el borrador del memorándum, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, señala que "el aumento de inmigración en la frontera sur ha desbordado a las agencias federales y los recursos y ha creado una vulnerabilidad significativa en seguridad nacional de Estados Unidos".Según el diario "The Washington Post", las nuevas guías harían más difícil solicitar el estatus de refugiago en Estados Unidos, permitirían la detención de más indocumentados y darían más autoridad a los agentes de inmigración.La administración Trump quiere deportar de forma acelerada ("expedited removal") a aquellos inmigrantes indocumentados que no puedan demostrar que han estado en el país en los dos años previos y que residan en cualquier parte del país. Hasta ahora esto solo se hacía en la frontera.En el borrador del memorándum también se da luz verde para empezar a reclutar a 10.000 agentes nuevos de inmigración y 5.000 agentes fronterizos, tal y como se establecía en la orden ejecutiva de Trump firmada el pasado 28 de enero.Además, se autorizaría a devolver a los inmigrantes indocumentados que llegaron por tierra al país desde el que partieron a Estados Unidos, en vez de hacerlo como hasta ahora a su país de origen.De momento, parece que no se verían afectados por la orden ejecutiva los 750.000 jóvenes indocumentados que se han beneficiado del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), aprobado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama.Durante la campaña electoral, Trump prometió que si salía elegido iba a suspender este programa, pero, de momento, no lo ha hecho. Tras llegar a la Casa Blanca, Trump y su equipo han hablado de forma ambigua sobre DACA.Los "soñadores" (dreamers, en inglés), nombre con el que se conoce a los jóvenes indocumentados que emigraron ilegalmente a Estados Unidos y se han beneficiado de este programa, tienen gracias a DACA un permiso de trabajo y la garantía de que no serán deportados durante dos años a su país de origen.Estos jóvenes indocumentados temen que si les quitan DACA, tengan que volver a vivir en la sombra o sean deportados a sus países de origen. Muchos de ellos han vivido prácticamente toda su vida en Estados Unidos y no hablan el idioma de su país natal.En el memorándum no se habla el uso de la Guardia Nacional para ayudar a detener a inmigrantes indocumentados, tal y como se establecía en el borrador de un documento filtrado a la prensa esta semana y que ha sido muy criticado por los demócratas, organizaciones pro inmigrantes y activistas.