Grabaciones "racistas" podrían defender el TPS

Los abogados que demandaron al presidente Donald Trump por su decisión de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) pidieron grabaciones inéditas de su programa de telerrealidad "El aprendiz", para tratar de sustentar su caso en el que dicen que la decisión tuvo motivaciones raciales, dijeron abogados ayer.

El grupo Lawyers for Civil Rights (Abogados por los Derechos Civiles), que demandó a Trump en febrero, emitió citaciones a MGM Holdings Inc. y a Trump Productions LLC para que entreguen todos los videos que tengan del "reality" en los cuales Trump "use insultos racistas y/o étnicos" o "haga declaraciones relacionadas a raza, nacionalidad y/o origen étnico".

Omarosa Manigault Newman, quien fue estrella de los programas junto con Trump y luego trabajó con él en la Casa Blanca, escribió sin dar evidencias en su libro "Unhinged", lanzado en agosto, que existe una grabación en la que el futuro presidente usa un epíteto particularmente ofensivo para los negros en el set del programa.

Trump ha negado que existen tales grabaciones y ha tuiteado que el productor del programa le dijo: "NO HAY GRABACIONES de The Apprentice en los que yo use una palabra tan horrible y repugnante tal como dice la Loca y Desquiciada Omarosa".

"Esa palabra no existe en mi vocabulario y nunca ha existido", dijo Trump.

La demanda presentada en una corte federal de Boston se enfoca en la decisión del gobierno de Trump de poner fin al programa, que protege de la deportación a miles de inmigrantes de El Salvador , Honduras y Haití.

El TPS beneficia a inmigrantes de países donde hubo conflictos armados, desastres naturales u otros problemas.

Lawyers for Civil Rights dice en la querella que la decisión de Trump de cancelar el programa estuvo basada en animosidad contra inmigrantes de color, y cita comentarios que el presidente hizo después de que asumió la presidencia y cuando estuvo de campaña.

"Tener acceso a estas grabaciones de video ayudará a demostrar que el acusado Trump tiene opiniones racistas que afectan sus políticas y decisiones políticas", dijo el abogado Oren Nimni.

Los citatorios también piden transcripciones, clips de audio y grabaciones descartadas hechas durante la producción del programa.

Un abogado de MGM y funcionarios de la Casa Blanca no contestaron de inmediato a pedidos de declaraciones.

En julio, un juez federal en Estados Unidos negó el pedido de Trump de anular la demanda y rechazó el pedido del gobierno de retirar a Trump como acusado en el caso.