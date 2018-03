Guía para comprender las “peligrosas implicaciones” de la orden en inmigración de Trump

Lee también

El miércoles el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva de poco más de 2,000 palabras para “mejorar” tanto la seguridad fronteriza como la aplicación de las leyes de inmigración al interior del país.Fue el muro, la estrella de la campaña electoral, el que recibió la mayor parte de la atención mediática. Fue la mayor prueba de Trump de que, siendo presidente, cumpliría las promesas que le hizo a sus bases como candidato. Además, resulta exhorbitante la idea de que el presidente de la potencia mundial haya ordenado construir un muro de concreto y acero reforzado de 3,144 kilómetros para apartarse de México y cerrar el paso a la migración irregular.El muro fue la estrella, pero la orden es todo un paquete de medidas en inmigración mucho más agresivas que una barrera física que tomaría cuatro años en ser levantada.Expertos del Concejo Americano en Inmigración (AIC, en inglés) han evaluado citas de la orden tales como la peligrosa generalización de que: “muchos aliens que entran ilegalmente a Estados Unidos y esos que se quedan más tiempo o violan los términos de sus visas son una amenaza significativa para la seguridad nacional y para la seguridad pública”.Esta es una generalización terrible. “Una premisa falsa”, según AIC. En Estados Unidos hay 820,000 inmigrantes irregulares, sin ninguna condición legal, catalogados con una sentencia criminal. Solo 300,000 de estos tienen una sentencia por cargos mayores, segun un estudio del Instituto de Política Migratoria (MPI).Los inmigrantes también pagan billones de impuestos. Además, según AIC hay evidencia de que un inmigrante sin papeles tiene menos posibilidades de cometer un crimen que un ciudadano."Una segunda falla enorme en esta orden es que trata a los inmigrantes no autorizados como un problema del cumplimiento de la ley y nada más", cita el análisis de AIC. Trump ordenó contratar 10,000 agentes de inmigración nuevos, obliga a los gobiernos estatales a ponerse de acuerdo con el federal para que la Policía haga las veces de un oficial de inmigración. Además, amenazó a las "ciudades santuario" con retirarles los fondos."Esto falla en reconocer que los inmigrantes no autorizados son un síntoma de un problema más grande: un sistema de inmigración en el que las avenidas para la migración legal están fuera de sincronía con las fuerzas económicas y sociales que conducen la inmigración", dice AIC.El tercer problema que identifica es que no da un orden de prioridades en la lista de "deportables". Generaliza, de nuevo, en esta lista a los inmigrantes que son un riesgo de seguridad pública o nacional. También a aquellos condenados o acusados de cometer delitos, inmigrantes implicados en fraude ante una agencia federal, y personas que han abusado de beneficios públicos, o tienen órdenes de deportación. Esto cubre prácticamente a la mayor parte de la población.Es un cambio a la política del expresidente Barack Obama que priorizaba a inmigrantes convictos y a los llegados después de 2014. Significa que ICE deportará tanto a un inmigrante irregular con una infracción de tránsito como a uno procesado por asesinato, por ejemplo."La verdadera aplicación de la ley hace prioridad a los criminales violentos, no a los inmigrantes no autorizados que manejan un carro sin luces", dice al respecto AIC."Toda persona que no tiene una forma de quedarse en el país, aunque todo lo malo que haya hecho sea vivir ilegalmente, esas personas están sujetas a ser deportadas. Bajo la anterior administracion la lista de prioridades eran diferentes, y estas personas estaban a lo último. Ahora el Gobierno dice 'vamos a hacer cumplir la ley de inmigración' a por igual. Ya no solo lo peor de lo peor", explica a LA PRENSA GRÁFICA el abogado en inmigración del Colegio de Abogados de Nueva York, Nelson Castillo.La organización estadounidense termina evaluando que en la orden de Trump los inmigrantes son "estereotipados como criminales y tratados como tales (...). No importa por dónde se mire, esta orden es un desastre".