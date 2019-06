Instituciones ofrecen apoyo para trabajadores retornados de EUA

Un proyecto de certificación de competencias laborales para que migrantes retornados puedan reinsertarse a la vida laboral ofrece una "puerta" para quienes vuelven al país solo con los oficios que aprendieron al buscar salir adelante en Estados Unidos.

Para retornados como Rafael Salazar, a quien "la vida" le ha enseñado "muchas cosas", pero no tiene ningún papel que compruebe que es capaz, el programa Nuevas Oportunidades significó poder salir a la superficie, luego de sentirse más discriminado al buscar empleo aquí que en EUA.

Rafael cuenta que en los casi nueve años que pasó en California aprendió desde limpiar casas, preparar alimentos, instalar pisos, sistemas de tuberías, construcción con tablarroca, oficios de los que no sabía absolutamente nada cuando en 2008 decidió emigrar. Antes de irse había trabajado en hoteles, pero el panorama se le fue cerrando hasta que decidió irse con una visa que le dio tranquilidad solo seis meses. A los nueve años tuvo que salir de Estados Unidos porque no le era posible conseguir trabajo "ni de barrendero" porque en todos lados le pedían los "papeles".

"Me dolió tanto cuando regresé a El Salvador, que presentaba mi currículum a todos los hoteles, a todas las empresas y por la edad ya no me agarraban. Yo me sentí más discriminado aquí que en Estados Unidos. Hubo una empresa que me mandó a hacer el polígrafo, me dijo que me felicitaba por tener el mejor puntaje. Cuando llegó la dueña, me dijo que por mi edad no me podía agarrar", cuenta Salazar, quien a sus 46 años ha tenido que dar reinicio a su vida. Dice que Nuevas Oportunidades fue la "puerta" para encontrar una forma honrada de trabajar para superarse.

El proyecto Nuevas Oportunidades ofrece certificación de competencias laborales para personas migrantes retornadas. Es implementado por el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) y Swisscontact El Salvador.

La Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO) y la Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR) también apadrinan la iniciativa.

Los únicos requisitos: ser una persona retornada con al menos cinco años de haber trabajado en Estados Unidos y, de preferencia, no traer antecedentes penales. No hay límite de edad ni estudios porque, según explica el gerente del Centro de Formación Profesional San Bartolo-INSAFORP, Nicolás Arteaga, "muchos de los casos vinieron solo con una mudada de ropa".

A través de una entrevista con evaluadores también certificados, se hacen preguntas clave donde el compatriota describe su experiencia laboral en Estados Unidos. "Lo que se certifica es el dominio de la competencia, no se requiere comprobante de estudio", explica Arteaga.