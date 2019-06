Jackeline Quijano, la talentosa periodista salvadoreña nominada a los premios Emmy

Para Jackeline Quijano ser nominada a dos “Emmys Award” es un privilegio. La premiación que será el próximo 22 de junio reconoce las producciones de televisión transmitidas en Estados Unidos, que incluyen noticias, entretenimiento, documentales y deportes.

“Estoy muy agradecida con Dios”, manifiesta la periodista salvadoreña que participa en esta edición 2019 de los Emmy con “Historias que contar”, un proyecto de Univision Washington que muestra los testimonios de sus compañeros y su llegada a Estados Unidos.

“Algunos lavaron platos y otros incursionaron en áreas en las que nunca pensaron, como la docencia para niños especiales. Son historias de comunicadores que hoy informan sobre situaciones que ellos vivieron en el pasado”, relata la nominada.

La segunda producción es una serie de reportajes títulados: “Ciudades hermanas – Washington DC y San Salvador”, que trabajó junto a Rafael Sánchez Cruz, de origen estadounidense con raíces mexicanas, a quien ha bautizado como “el salvadoreño honorable” por la pasión que imprimió en cada pieza periodística.

Una mujer inspiradora

Su historia es sencillamente inspiradora, quienes la conocen saben que además de ser una profesional de vocación es un ser humano con elevados principios.

Comenzó en los medios de comunicación de El Salvador a sus 13 años, cuando incursionó en la radio. Nunca pensó llegar a la televisión, sin embargo esa oportunidad ocurrió en 2004 de la mano de su profesor y mentor, Pedro Portillo de la Universidad Tecnológica, quien la motivó a hacer una prueba para una pasantilla en Canal 33.

“Tenía un programa en la universidad, llamado ‘entrevistemos’, y fue gracias a esa experiencia que se le ocurrió a mi profesor que hiciera la prueba en el 33”, detalla Jackeline.

Posteriormente, en 2005 se incorporó al equipo de Noticias 4Visión, en el que permaneció por 10 años, tiempo en el que también fue parte de Teledos, ambos programas de la Telecorporación Salvadoreña TCS.

En el 2016, tomó la decisión de viajar a Washington junto a su pequeño hijo. Dejar El Salvador no fue fácil, pero en aquel momento era imperante para ponerse a salvo, pues surgió una situación de violencia que puso en riesgo su vida.

“Me considero una mujer de fe, y en cada paso que daba sentía el inmenso respaldo de Dios. De esa decisión aprendí que al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia todo lo demás es añadido”, asegura.

Al llegar a Estados Unidos, el camino fue complicado. Ahí, se puso a prueba el temple y las ganas de salir adelante junto a su hijo en una tierra extraña.

Pero su tenacidad y determinación, la ayudaron a salir adelante, y un año más tarde en 2017 llegó a formar parte del staff de Noticias Univision Washington.

“Desde entonces formo parte de una familia de profesionales, primero como Multimedia Content Producer y ahora como TV Producer”, manifiesta.

Entre sus múltiples facetas, Jacky forma parte de la red de periodistas salvadoreños en los 5 continentes, que se ha llegado a constituir en la Asociación Periodistas de la Diáspora Salvadoreña, ocupando la dirección del Centro Internacional de Capacitación. Además, sus valiosos aportes han sido claves para los corresponsales de la agencia Voz de la Diáspora, de dicha asociación.

¿Qué pasará el 22 de junio?

“No sé que sucederá, pero Dios es quien me respalda. Solo el hecho de haber entrado a la Academia del Arte y la Televisión de los Estados Unidos como nominada de dos proyectos que presenté, es un regalo del cielo. Realmente no me lo esperaba, pero sucede en un momento en el que sé que fue Dios”, afirma.

No se sabe lo que sucederá el 22 de junio, pero algo es seguro, Jackeline Quijano ya es un orgullo salvadoreño. Una periodista que conquistó el corazón de la industria televisiva en Estados Unidos.