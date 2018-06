Jean Manes guarda silencio ante reclamos por separación de niños migrantes en EUA

La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, ha recibido a través de redes sociales varios mensajes con críticas y llamados a la acción respecto al tema de política migratoria "Cero Tolerancia" de la administración de Donald Trump. En las últimas semanas, Estados Unidos ha separado a cerca de dos mil niños de sus familias por ser migrantes irregulares bajo esta política. Al menos 90 de esos niños son salvadoreños.

Los mensajes han llegado sobre todo como comentarios en dos de sus más recientes publicaciones en Twitter.

El sábado, la embajadora tuiteó una fotografía de ella junto a una niña de un hogar temporal en El Salvador. "No había mejor manera para finalizar el Día de la Amistad entre Estados Unidos y El Salvador que con una celebración y piñatas para los niños en Hogar del Niño San Vicente de Paul. #AmistadEnAcción", escribió junto a la foto.

No había mejor manera para finalizar el Día de la Amistad entre Estados Unidos y El Salvador que con una una celebración y piñatas para los niños en Hogar del Niño San Vicente de Paul. #AmistadEnAcción pic.twitter.com/n04GHFVdgb — Jean Manes (@USAmbSV) 16 de junio de 2018

La imagen fue modificada por un usuario, que dibujó las rejas de una celda entre la diplomática y la niña, para ilustrar las jaulas en las que los niños migrantes han sido recluidos.

"Con mucho respeto, y entiendo sus límites al ser la representante de EUA en El Salvador, pero por favor tome postura con respecto a la crueldad que están haciendo con nuestros niños en la frontera de su país", le escribió la documentalista salvadoreña Marcela Zamora.

"Señora embajadora, lo que está haciendo su país con los niños es abominable"; "Y los niños de la frontera sur, separados de sus familias, enjaulados (en) albergues que parecen campos de concentración", le escribieron otros usuarios.

El lunes, Manes lanzó una pregunta: "Una relación no se queda estática, cada día se fortalece o debilita. ¿Qué acciones podemos hacer para fortalecer nuestras relaciones personales y de país?". La comunidad le respondió inmediatamente: "No atentar contra la niñez, por ejemplo: no separarlos de sus padres, con eso sería bastante".

Una relación no se queda estática, cada día se fortalece o debilita. ¿Qué acciones podemos hacer para fortalecer nuestras relaciones personales y de país? #MondayMotivation #Motivación — Jean Manes (@USAmbSV) 18 de junio de 2018

Además, la invitaron a escuchar el audio de una niña llorando tras ser separada de su familia. "Oiga el audio, parte el corazón", le escribieron.

"¿Qué tiene que decir sobre la grave situación en la que su gobierno tiene a miles de niños en la frontera?", le recriminó otro usuario.

La embajadora no se ha pronunciado hasta el momento sobre el tema.

Este miércoles se tenía previsto que Manes asistiera a un Festival de Danza y Persecución de la Violencia en el parque El Cafetalón, una actividad promovida por la Alcaldía de Santa Tecla. Los medios de comunicación esperaban obtener ahí una reacción de la diplomática respecto al tema de separación de familias, pero ella no llegó a la actividad.