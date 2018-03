Joven mexicano amparado a DACA es detenido por Inmigración

Lee también

Daniel Ramírez Medina de 23 años, emigró a Estados Unidos irregularmente cuando era un menor de edad. No obstante, evitó ser deportado debido al programa del ex presidente Barack Obama: Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Él fue detenido por agentes de ICE en el área de Seattle.Es el primer “dreamer”, como le llaman a los beneficiados por el programa DACA, quien está en vital riesgo de ser deportado a su país natal; México. “Esperamos que esta detención sea un error”, manifestó Ethan Dettmer, uno de los abogados de Ramírez, según Reuters.Desde el 2012, DACA ha protegido de ser deportados a más de 750,000 jóvenes, quienes ingresaron al país ilegalmente, para que tengan la oportunidad de trabajar y estudiar.Rose Richeson, portavoz de ICE, justifica la detención de Ramírez acusándolo de “admitir ser miembro de una pandilla”. “Agentes de ICE detuvieron al señor Ramírez porque él confesó estar afiliado a una pandilla y el riesgo que esto implica a la seguridad pública”, agregó, según Reuters.Richeson no quiso detallar cómo es que ICE confirmó que el detenido está afiliado a alguna pandilla. El abogado de Ramírez declaró que su cliente “inequívocamente niega” pertenecer a una. “Cuando estaba en custodia, él fue repetidamente presionado por agentes de ICE para confesar falsamente su afiliación a las pandillas”, agregó Dettmer.“Me uno a @CMLGonzalez (Lorena González, concejal de Seattle) en buscar respuestas sobre el arresto de un Dreamer en nuestra ciudad. La incertitud solo crea más temor”, dijo Ed Murray, alcalde de Seattle en relación al caso de Ramírez.Abogados de la firma Gibson Dunn & Crutcher, quienes representan a Ramírez, presentaron ayer a la corte estadounidense la petición del mandato de hábeas corpus, manifestando que su cliente no merece ser detenido ni deportado. “A pesar que el DHS (Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos) determinó en dos ocasiones que el señor Ramírez no presenta peligro a la seguridad pública y nacional, él ha sido ilegalmente detenido por ICE”, dice la petición publicada por Los Ángeles Times.La demanda de Ramírez exige liberación inmediata y una orden judicial que lo exonera de ser detenido nuevamente por el Gobierno. Una audiencia ha sido programada para el viernes. Por el momento, Ramírez está en un centro de detención ubicado en Tacoma, Washington, aseguró Reuters.