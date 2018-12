Jueces piden parar arresto en las cortes migratorias

Más de 60 jueces estadounidenses ya retirados solicitaron ayer a las autoridades migratorias cancelar los operativos de búsqueda y arresto de indocumentados en las cortes de justicia, bajo el argumento de que el público debe poder acceder a los tribunales de manera segura y sin temor a represalias.

En una misiva dirigida al director interino del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Ronald Vitiello, los 68 exmagistrados pidieron que se incluya a los tribunales estatales y locales en la lista de "lugares sensibles" para que los agentes se abstengan en realizar detenciones en estos lugares.

La mayor preocupación de los jueces es que las acciones de ICE en los tribunales está impactando de forma significativa en la administración de justicia y la seguridad pública, ya que los inmigrantes están evitando asistir a las cortes por miedo a estos operativos.

"Sabemos que los jueces simplemente no pueden hacer su trabajo y nuestro sistema de justicia no puede funcionar efectivamente si las víctimas, los acusados, los testigos y los miembros de la familia no se sienten seguros para acceder a las cortes", dice la carta.

La misiva detalla el aumento de estos operativos en Arizona, California, Connecticut, Colorado, Illinois, Florida, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Washington.

Entre los jueces que firman la petición se encuentran jueces retirados de sectores conservadores como los estados de Texas, Idaho, Arizona y Iowa, entre otros.

La petición detalla que entre las personas arrestadas hay supervivientes de violencia doméstica, padres que buscan proteger a sus hijos de condiciones inseguras e incluso ICE habría arrestado a víctimas de tráfico humano.

Los jueces advirtieron que aunque entienden que ICE y sus agentes tienen la obligación de hacer cumplir las leyes de inmigración, debe prevalecer el sentido de justicia para todos, y los tribunales deben brindar seguridad al público en general.

Los jueces presentan las cifras de disminución desproporcionado del número de denuncias en comunidades de California y Texas, advirtiendo que "la renuencia generalizada a denunciar un delito protege tanto los incidentes existentes como de la persecución y puede hacer que aumenten las tasas de delincuencia".