Juez suspende nuevo veto migratorio de Trump

Lee también

Horas antes de que entraran en vigor, las restricciones migratorias corregidas del presidente Donald Trump fueron suspendidas ayer por un juez federal en Hawái, luego de escuchar los argumentos de que el decreto discrimina con base en la nacionalidad.El fallo se da al tiempo que los detractores renovaron sus impugnaciones legales en diferentes partes del país, al solicitar a jueces en tres estados que frenen la orden ejecutiva que se concentra en personas de seis países de mayoría musulmana.Más de la mitad de una docena de estados tratan de detener las restricciones, y tribunales federales en Maryland, el estado de Washington y Hawái atendieron los cuestionamientos sobre si deberían ser puestas en práctica hoy por la mañana.La decisión del juez federal de distrito Derrick Watson impide que el decreto entre en vigor, al menos por ahora. Hawái había solicitado una orden de prohibición temporal.Hawái también argumentó que la restricción evitaría que los residentes reciban visitas de familiares provenientes de los seis países que abarca el decreto.El estado agregó que las restricciones afectarían su industria turística, y la posibilidad de reclutar a estudiantes y trabajadores extranjeros.En Maryland, los abogados dijeron a un juez federal que la medida sigue discriminando contra los musulmanes.Los abogados del gobierno afirmaron que el decreto fue revisado considerablemente a fin de abordar asuntos legales, entre ellos la supresión de una exención para minorías religiosas de los países afectados.“No dice nada sobre religión. No resalta ninguna distinción religiosa”, indicó Jeffrey Wall, quien argumentó a favor del Departamento de Justicia.Los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones aseguraron que las declaraciones de Trump durante su campaña y las declaraciones de sus asesores, desde que asumió la presidencia, dejan claro que la intención de las restricciones migratorias es impedir el ingreso de musulmanes.El asesor político de Trump, Stephen Miller, ha dicho que las restricciones migratorias corregidas fueron diseñadas para tener “el mismo resultado básico político” que las primeras.Los activistas e inmigrantes tampoco se dejaron convencer por el más reciente esfuerzo del equipo del presidente. Tacharon la orden de estar “reescrita”.En un día difícil para Trump, la Patrulla Fronteriza dijo ayer que no reducirá los estándares de contratación para satisfacer la orden del presidente de agregar 5,000 agentes, y necesitará varios años para alcanzar su objetivo, dijeron ayer funcionarios de gobierno.No se ha establecido un cronograma preciso, pero un funcionario señaló que el objetivo era contratar tantos agentes como sea posible en cuatro o cinco años. Otro funcionario dijo que no ocurriría de la noche a la mañana.Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés), la agencia que opera a la Patrulla Fronteriza, aceptaron hablar con The Associated Press a cambio de no ser identificados, a pesar de la insistencia de Trump de que los reporteros deberían citar a la gente por su nombre.El aumento en la contratación de agentes es una pieza crucial en los decretos de Trump sobre inmigración, que han atraído menos atención que sus prohibiciones respecto a refugiados y otorgamiento de visas y planes para construir un muro en la frontera con México. Contratar 5,000 agentes de la Patrulla Fronteriza representaría un incremento de aproximadamente 25 %, y el plan del mandatario de 10,000 agentes más es un aumento de 50 %.