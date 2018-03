Kelly pide unir esfuerzos para luchar contra el cáncer de la migración ilegal

Lee también

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, dijo hoy que el objetivo de su Gobierno es promover la migración "segura y legal", y pidió unir esfuerzos para luchar contra "el cáncer" de la ilegalidad.En una declaración conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, en la que se no aceptaron preguntas, Kelly se mostró como un férreo convencido de los derechos humanos y aseguró que las órdenes del presidente, Donald Trump, van encaminadas a la protección de las fronteras vía terrestre, aérea y marítima."Tenemos la misión de interceptar a las personas que están entrando ilegalmente", siempre conservando un trato humano y garantizado una repatriación "lo más rápida posible a su país", enfatizó Kelly, quien previamente se reunió a puerta cerrada con el presidente guatemalteco, Jimmy Morales."Mi sugerencia para las excelentes personas de Guatemala que están pesando en tomar esa decisión de hacer esa trayectoria hacia el norte sería no tomar este riesgo, que pone en riesgo su vida propia y la vida de sus preciosos hijos", enfatizó el secretario de seguridad nacional.Según explicó, tanto él como el Gobierno de Guatemala están muy preocupados por la información que incita a las personas a migrar y recordó a la población que en este trayecto los "coyotes" (traficantes de personas), son "unos mentirosos"."A ellos no les importa la vida humana y son depredadores. Solo les interesa tomar su dinero. No les importa sus vidas ni las vidas de sus hijos", reiteró, y añadió que muchos de los que deciden aún así migrar, entre ellos "muchos guatemaltecos", son "víctimas de tortura, vejámenes o violación"."El terreno entre su excelente país y los EE.UU. es un terreno brutal y que no perdona nada. Muchos hombres, mujeres y niños han perdido sus vidas cuando hacen el intento a tratar de tomar esta trayectoria", resumió Kelly en Guatemala, uno de los pocos viajes que ha hecho desde que tomó posesión."Hay que luchar contra eso, es un cáncer terrible", concluyó antes de alabar los esfuerzos realizados en el país en la lucha contra la corrupción y la falta de transparencia, algo de lo que dice sentirse "orgulloso".Por su parte, el canciller guatemalteco agradeció que Kelly respondiera la invitación de su Gobierno para venir al país porque este encuentro permite "fortalecer esta relación y poder diseñar de manera conjunta la relación estratégica que Guatemala y EE.UU. que vamos a tener" durante la Presidencia de Trump."EE.UU. es sin duda el principal socio político, económico y social de Guatemala. Tenemos una relación muy fuerte, muy estrecha, señaló Morales, quien abogó por crear oportunidades económicas en el país para evitar la migración, aunque dijo que el secretario de seguridad nacional les garantizó que no iba a haber deportaciones masivas y que se iban a "respetar y observar" los derechos humanos."No van a existir deportaciones masivas", dijo el canciller, quien reiteró que el compromiso manifestado por el Gobierno de Estados Unidos es el de focalizarse en ese grupo de migrantes que tengan "un récord criminal" y, en el caso de los guatemaltecos, esa cifra es de unos 4.500.El funcionario cumple una visita oficial de un día al país centroamericano, desde donde viajará a México.