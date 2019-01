Kelly podría testificar en Corte de Boston por cancelación del TPS

El jefe del Gabinete de la Casa Blanca y exsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, y otros altos funcionarios del gobierno de Donald Trump serán llamados a testificar en la Corte de Boston, por la cancelación del TPS.

Los funcionarios de la administración Trump deberán comparecer bajo juramento en el proceso contra el Gobierno estadounidense que iniciaron tepesianos de El Salvador y Haití en marzo pasado, luego de que se anunció la cancelación del programa.

"Hemos solicitado que se incluya el testimonio de altos funcionarios de la administración Trump para explicar con detalles el proceso que se realizó para cancelar el TPS. Consideramos que ellos fueron culpables de cancelarlo por motivos racistas", dijo a LA PRENSA GRÁFICA Iván López Madrigal, de la organización Comité de Abogados por los Derechos Civiles y Justicia Económica de Boston.

Además de citar al secretario Kelly, los abogados de las cinco familias de tepesianos, entre ellas tres salvadoreñas, han citado también a declarar a la secretaria de Seguridad, Kirstjen Nielsen, y a la secretaria del Departamento de Seguridad, Elaine Duke.

Entre la prueba que podría desfilar en el juicio, que se espera se desarrolle en marzo de 2019, también serán incluidos videos del programa "El Aprendiz", donde Trump era el personaje principal.

De acuerdo con los abogados, los videos contienen pruebas de que el mandatario hizo comentarios racistas.

Hay otros dos procesos más contra el Gobierno estadounidense, uno en California y otro en la Corte de Brooklyn, Nueva York.

El proceso instalado en Boston está en la segunda etapa, es decir, en la recolección de las pruebas.

TPS sigue hasta 2020

La instalación de los tres procesos no solo representa una pequeña victoria para los miles de tepesianos que han sido afectados con la agenda antiinmigrante de la administración Trump. Ya que, mientras no haya ninguna resolución judicial de estos casos, el presidente no puede ni cancelar el programa ni perseguir a los inmigrantes y mucho menos deportarlos.

La semana pasada, el Gobierno de Estados Unidos emitió una orden que garantiza que desde octubre pasado hasta abril de 2019 todos los beneficiarios del TPS no tendrán ningún problema y tampoco serán deportados.

Según la abogada Amy Mcclain, de la Alianza Nacional TPS, esto es uno de los beneficios que ha traído a los tepesianos la resolución de juez Edward Chen, de la Corte de California.

"Mientras la demanda continúa y mientras el juez no haya emitido ninguna otra decisión después de abril, el gobierno deberá emitir otra nueva notificación que contenga las misma garantías", dijo Mcclain en una conferencia especial para los tepesianos.