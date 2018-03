LPG firma convenio con centro de investigaciones de universidad en Los Ángeles

Lee también

LA PRENSA GRÁFICA y el Centro de Desarrollo de Integración de Norteamérica de la Universidad de California en Los Ángeles (NAID/UCLA, por sus siglas en inglés) firmaron el pasado martes en Los Ángeles un convenio de entendimiento, que vendrá a dar mayor exposición a las investigaciones académicas sobre la comunidad salvadoreña e hispana en general residente en Estados Unidos, y acercará más al medio de comunicación con actividades intelectuales diversas y otras asociaciones de compatriotas.La firma se registró en las instalaciones del Consulado de El Salvador en Los Ángeles. La cónsul general, María Mercedes López Peña, fue testigo de honor de la firma del documento entre el director editorial de LA PRENSA GRÁFICA, Gabriel Trillos, y el doctor Raúl Hinojosa, presidente del NAID/UCLA.“Para nosotros esto representa un compromiso. Vamos a compartir mucha información en forma regular, y vamos a crear espacios plurales para opiniones y discusión. Es muy importante, específicamente en El Salvador, que se comprenda que los salvadoreños están produciendo tres veces más que en El Salvador para Estados Unidos”, señaló Hinojosa.El Centro NAID fue fundado en 1995 para realizar investigaciones interdisciplinarias, sobre el proceso de integración económica entre los Estados Unidos, México y Canadá. Ahora incluye estudio sobre centroamericanos. Ayuda a las comunidades y gobiernos, con proyectos y políticas para el desarrollo sostenible y equitativo a través de las fronteras. Las actividades del NAID durante la última década han seguido la trayectoria de la globalización del comercio, el capital y la migración en medio de las disparidades interregionales en ingresos y productividad, entre comunidades y regiones de Estados Unidos y América Latina.Hinojosa anunció que el NIAD está por iniciar una nueva investigación, que buscar medir el impacto de las medidas de Donald Trump en el triángulo norte de Centroamérica (Guatemala-Honduras-El Salvador).Trillos consideró esta firma como un nuevo reto para el acercamiento con las comunidades de salvadoreños en Estados Unidos. “Este es un camino que requiere de nuevos mecanismos, de nuevas formas de ver, nuevas tareas que hacer, y creemos que todavía hay mucho por andar”, señaló.LA PRENSA GRÁFICA es el medio salvadoreño con mayor proyección y preocupación por la diáspora. Mantiene cercanía y hace 17 años lanzó en esa misma ciudad su sección Departamento 15, que ha estado dedicada al quehacer de los compatriotas en Estados Unidos. “Desde entonces no hemos dejado de buscar nuevas formas de acercamiento. Hemos tenido alianzas con otros medios de comunicación y pronto lanzaremos una nueva. Hemos participado en foros de discusión y encuentros nacionales de salvadoreños residentes en Estados Unidos. Hemos estado tratando de acercar el medio a los salvadoreños y ahora, con la era digital, estamos cada vez más cerca y rompiendo todas las barreras”, explicó.La cónsul recordó la buena experiencia de alianzas previas, como la de cancillería con este medio, que ha designado un espacio especial en su web para divulgar todas las actividades de los consulados. “El convenio ha permitido estar difundiendo todos los esfuerzos de gobierno y ciudadanos, nuestra comunidad en el exterior. Definitivamente es un medio que nos permite difundir de mejor y mayor manera todas esas acciones que no se pueden ver y no se logran visibilizar”, explicó la funcionaria.Por tal razón, la diplomática consideró que este nuevo convenio traerá además mayor comprensión sobre la dinámica de los salvadoreños. “También tenemos que visualizar a cuánto asciende todo el apoyo, toda la ayuda humanitaria que va para nuestro país a los diferentes municipios, y eso no es remesa, es ayuda humanitaria”, apuntó.