La Casa Blanca no retrocede y publica un manual oficial con todo “lo que necesitas saber sobre los animales violentos de MS-13”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó "animales" a los inmigrantes en una reunión privada la semana pasada. Luego de enfrentar duros reclamos de México, activistas, otros países, e incluso de sus congresistas, no rectificó pero sí aclaró que él hablaba solo de los "animales" de la MS 13. No se arrepintió y señaló que "siempre" se referirá a ellos como "animales".

Pero la administración Trump ha ido más allá este lunes, al publicar todo un manual en su sitio oficial con todo "lo que necesitas saber sobre los animales violentos de MS-13". Algo nunca antes realizado por ninguna otra administración.

Too many innocent Americans have fallen victim to the unthinkable violence of MS-13’s animals. What you need to know ⬇️ https://t.co/9PR7eA1HLn — The White House (@WhiteHouse) 21 de mayo de 2018

Trump puso a la Mara Salvatrucha en el mapa de su Gobierno en su primer gran discurso en Nueva York en julio del año pasado. Ese día, Trump tomó el podio frente a los oficiales de la ley para decirles que les daría todo su apoyo en la cruzada contra la pandilla, a la que ha convertido en un escudo para justificar sus políticas migratorias.

“Son animales, no podemos tolerar este derramamiento de sangre de vidas hermosas, vibrantes, preciosas. No podemos tolerar esta violencia un día más. Y no lo haremos. Ustedes no van a dejar que ocurra y los estamos respaldando 100 %”, dijo a los agentes locales, estatales y federales que estuvieron presentes en Brentwood, Nueva York, en julio.

Era la primera vez que el presidente usaba ese adjetivo para describir a los pandilleros.

Desde entonces, ha sido su favorito para hablar de la MS 13 y activistas, congresistas, y el Gobierno de México lo culpan por deshumanizar a los inmigrantes con su retórica que, según dicen, generaliza a las personas que huyen de la violencia.

Lejos de retroceder, la Casa Blanca de la era Trump publica en su sitio oficial el siguiente "manual" en inglés:

“Los animales violentos de MS-13 han cometido ataques atroces y violentos en comunidades de todo Estados Unidos.

Demasiados estadounidenses inocentes han sido víctimas de la violencia impensable de los animales de MS-13.

En el Estado de la Unión en enero de 2018, el presidente Trump trajo como invitados a Elizabeth Alvarado, Robert Mickens, Evelyn Rodríguez y Freddy Cuevas, los padres de Nisa Mickens y Kayla Cuevas. La policía cree que estas chicas jóvenes fueron perseguidas y brutalmente asesinadas por pandilleros de MS-13 en Long Island, Nueva York, en 2016. El comisionado de policía del condado de Suffolk declaró que "los asesinatos muestran un nivel de brutalidad casi inigualable".

MS-13 es una pandilla transnacional que sigue el lema de "matar, violar, controlar" cometiendo actos de violencia impactantes en un intento de infundir miedo y ganar control.

Investigaciones recientes revelaron que los líderes de pandillas MS-13 con base en El Salvador han estado enviando representantes a los Estados Unidos ilegalmente para conectar a los líderes con pandilleros locales. Estos líderes de pandillas con base en el extranjero dirigen a los miembros locales a ser aún más violentos en un esfuerzo por controlar más territorio.

La administración entera del presidente Trump está trabajando incansablemente para llevar a estos animales violentos ante la justicia"".

Esta es la publicación original: What You Need To Know About The Violent Animals Of MS-13