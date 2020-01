La banda "El Salvador Grande Como su Gente" justificó la salida de Andy Lovos en el Desfile de las Rosas

La banda “El Salvador, grande como su gente” durante el Desfile de las Rosas. | Foto: EFE

Héctor Castillo, uno de los miembros de la banda, explicó que Andy Lovos no pudo participar en el evento por la falta de documentos médicos que cada miembro debía presentar a los organizadores del desfile.

“Nosotros ayer llenamos constancias médicas y si uno de los integrantes no la poseía no podía participar. Andy no lo hizo porque él no estaba. Ese fue el motivo de su salida”, manifestó Castillo.

En una transmisión en vivo en Facebook de casi 30 minutos, los integrantes de la banda dieron declaraciones sobre los señalamientos de que se le han hecho tras la salida de Andy. Asimismo, agradecieron al presidente Bukele y a los demás patrocinadores el apoyo que les brindaron para presentarse en Pasadena.

Luego de auspiciar los boletos aéreos para toda la banda, el presidente de la República, Nayib Bukele, informó a través de su cuenta de Twitter que "los organizadores de la Banda 'El Salvador, grande como su gente' no volverán a recibir un solo centavo del Gobierno y estoy seguro que tampoco de la empresa privada decente. La sostenibilidad de la banda se volverá imposible y el futuro artístico de cientos de jóvenes talentosos está en riesgo", apuntó el mandatario salvadoreño en un breve comunicado.

En el escrito Bukele precisó que, para evitar que los jóvenes se quedaran sin espacio en el que puedan seguir demostrando su talento, ya instruyó a las autoridades del Ministerio de Cultura para crear el nuevo proyecto "Banda El Salvador".

Detalló que esa nueva agrupación contará "con suficiente presupuesto y patrocinadores, para funcionar aún mejor" que la banda que participó este 1 de enero en Pasadena.

"Invitamos a todos los jóvenes que actualmente integran la banda dirigida por Enot Rubio, a que se inscriban en la nueva banda. El Salvador es un país grande, por su gente. No vamos a permitir que nadie manche eso", apuntó el presidente salvadoreño.

Sobre el caso de la banda “El Salvador, grande como su gente”



Cc. @culturasv pic.twitter.com/IJLQJCuARn — Nayib Bukele (@nayibbukele) January 1, 2020

La orden fue ratificada también por la ministra de Cultura, Suecy Callejas Estrada, quien confirmó que se creará una nueva banda para reivindicar el talento de los jóvenes salvadoreños.

¡Gracias Presidente! Con su aval, nos ponemos manos a la obra para la creación de la nueva Banda. Reivindicaremos el esfuerzo y talento de nuestros jóvenes salvadoreños, tanto dentro como fuera del país, esta vez con representación estatal a través del @culturasv https://t.co/xk1FZ2i8wI — Sue Callejas Estrada (@suecallejas) January 1, 2020

En noviembre, el Gobierno salvadoreño confirmó que patrocinaría los boletos aéreos para que todos los integrantes de la banda pudieran viajar sin contratiempos. A través de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, las autoridades confirmaron que desembolsarían $ 140,000 para la compra y reserva de pasajes.

Esto se dio luego de que los organizadores expusieran que la participación de la banda en el desfile estaba en riesgo de cancelarse por falta de fondos para financiar los pasajes aéreos para los más de 250 integrantes del proyecto.

Asimismo, el alcalde de San Miguel manifestó su solidaridad a Andy y le exigió al comité organizador dar una postura oficial ante lo sucedido.

Mi solidaridad y apoyo para Andy Lovo y su familia, un joven migueleño con mucho talento y sueños.

Le exijo al Comité el Piche, una postura oficial para aclarar esta humillación a un joven migueleño. pic.twitter.com/vqVWf4lKmT — Miguel Pereira (@Miguelpereirasv) January 1, 2020

El origen del problema

El joven, reconocido como Andy Lovos, fue excluido en un primer momento por razones que aún no han sido precisadas los representantes de la banda.

La exclusión de joven se conoció a través de una publicación que él mismo hizo en su cuenta de Facebook el pasado 27 de diciembre, en la que lamentó la situación, luego de haber invertido "mucho tiempo, esfuerzo, pasión, amor y sacrificio" durante los ensayos de la banda, antes de la participación en el Desfile de Las Rosas.

Lovos aseguró que recibió la noticia de que no formaría parte de la delegación de la banda un día antes del viaje, programado para el pasado 26 de diciembre.

Sin embargo, un día después, el joven publicó que sí asistiría a participar en el evento, gracias al apoyo de tres personas a quienes identificó como Henry Paúl Salgado, Walter Martín y Randu de Jesús Calderón.

En esa publicación, el joven no precisó si ya había recibido también el aval de los organizadores del evento para viajar y poder participar sin problemas en el desfile.

El joven, aun así, viajó a Pasadena, donde esta mañana trató de integrarse a la banda, pero a los pocos minutos de haberlo hecho, fue sacado por personal de seguridad del evento, bajo argumento de que no estaba autorizado para estar con el grupo.

Ese momento fue captado por una serie de vídeos que se volvieron virales en redes sociales. En las grabaciones se ve cómo el personal de seguridad le explica al joven y a las personas que lo acompañan que no puede estar con el grupo. Cuando el joven recibe esa noticia, se sale del grupo y comienza a llorar, lo cual ha desatado las críticas de cientos de usuarios en redes sociales.

LA PRENSA GRÁFICA intentó contactarse este miércoles con Enot Rubio, representante del Comité El Piche en Los Ángeles y representante de la banda, pero no fue posible hablar con él. El departamento de prensa de la banda afirmó que se está valorando organizar una rueda de prensa para sentar posición al respecto.