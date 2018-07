La niña migrante salvadoreña que ilustró el sufrimiento de los niños separados de sus padres en EUA sigue lejos de su mamá

La niña migrante salvadoreña de tan solo seis años que rompió el corazón del mundo en una grabación publicada por ProPublica hace casi un mes sigue lejos de su madre, quien se encuentra a millas de distancia, reportó el mismo medio de Estados Unidos.

La niña, Jimena, y su madre, pudieron hablar por teléfono, pero la pequeña sigue siendo parte de las estadísticas de menores que fueron separados de sus padres por la "tolerancia cero" y que aún no vuelven a ver a sus progenitores.

"Quiero que me venga a traer mi tía para que me lleve a la casa de ella (...). Y después para que llegue mi mami", dijo la menor en el audio de ProPublica. "No llores", le dijo un oficial de migración de Estados Unidos, quién también dijo sarcásticamente "aquí tenemos una orquesta" ante el llanto de los niños.



El medio estadounidense le ha dado seguimiento al caso y asegura que ambas siguen lejos. La menor, en un centro de detención de Arizona, y su madre al sur de Texas.

Jimena memorizó el número de teléfono de su tía, que vive en Estados Unidos, solo momentos antes de ser separada de su mamá al llegar a la frontera de forma irregular.

"Mamá, quiero estar contigo", le dice Jimena a su madre cada vez que hablan por teléfono.

Reunirán solo a 50 menores

Al menos 50 niños migrantes menores a 5 años serán entregados a sus padres el martes de conformidad con el plazo ordenado por una corte para que el gobierno del presidente Donald Trump reúna a las familias que separó en la frontera de Estados Unidos con México, informó un abogado del gobierno federal el lunes.



Esa cantidad es apenas la mitad de los 100 o más niños que están cubiertos por la orden judicial.



En una audiencia, la abogada del Departamento de Justicia Sarah Fabian admitió que el gobierno del presidente Trump no reunirá a todos los infantes antes de que se cumpla el plazo.



Fabian dijo que el gobierno sigue trabajando en las revisiones de antecedentes y en las confirmaciones de parentesco entre los adultos y los niños bajo su custodia.