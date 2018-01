“Las chicas no somos débiles”: Joven salvadoreña busca brillar en la lucha libre profesional

“La luchas han sido parte de mi vida desde que era pequeña”. Con una sonrisa y a pesar de las notorias heridas causadas por el riguroso entrenamiento, Alejandra Miranda, una salvadoreña radicada en Arlington, Texas, Estados Unidos, lucha día a día por alcanzar su sueño y convertirse en una luchadora profesional que ponga en algo el nombre de El Salvador.

“Me la pasaba en frente de la tele viendo las peleas, y me acuerdo que me sentía feliz viéndolas"

Recientemente, Miranda concedió una entrevista para el periódico local aldiadallas.com, en la que habló sobre su experiencia y compartió sus metas y sueños. Miranda es una joven de 27 años de edad y, desde 2016, entrena con el luchador profesional Lamont Williams, quien se dirige la academia DFW All-Pro Wrestling, en Arlington.

“Me la pasaba en frente de la tele viendo las peleas, y me acuerdo que me sentía feliz viéndolas, que me llenaban de algo muy bonito”, expresa Miranda, quien también recordó que, durante su niñez, era muy difícil acceder a ver la luchadora libre en El Salvador, excepto cuando se televisaban los grandes eventos de la World Wrestling Entertainment (WWE), anteriormente llamada WWF.

Dos rutinas de dos horas y media son las sesiones de Alejandra. (Foto de aldiadallas.com)

Una pasión desde la niñez

Miranda llegó a Estados Unidos hace 15 años y, desde ese momento, comenzó a familiarizarse con la lucha libre de ese país, sobre todo con figuras como Stone Cold, Triple H y The Undertaker, uno de sus favoritos. Además, dijo ser gran seguidora de “Chyna”, una de las luchadoras más importantes en la historia de la WWE y que fue cambiando el papel de las mujeres en el llamado “deporte-espectáculo”.

“Se dice que las chicas somos débiles y que no podemos competir en un ring. Pero en cuanto piso la lona, sé que puedo ser tan fuerte y tan atlética como ellos"

En sus estudios, Miranda asistió al North Lake College, donde fue parte del periódico de dicha escuela y, aunque sintió cierta pasión por el periodismo, al final su corazón tenía un llamado hacia el ring de pelea y a destacar en las artes físicas y atléticas.

“Me gustó escribir pero la pasión no estaba ahí. Lo pensé por algún tiempo, y me di cuenta de que nunca es demasiado tarde para dedicarte a lo que realmente amas”, señaló Miranda durante su entrevista, remarcando que ya son dos años los que lleva dedicada por completo a la lucha libre profesional, entrenando dos sesiones al día de dos horas y media.

The Undertaker es uno de los luchadores admirados por Alejandra.

“Las chicas no somos débiles”

Miranda declaró también que fue víctima del bullying, algo que la motiva a salir adelante y demostrar que toda mujer puede defenderse por sí sola y luchar por lo que se propone. “Cuando era chica me hacían mucho bullying, por mi cabello y por otras cosas. Yo adopté el espíritu de león como un escudo para darme confianza, como un alter ego que me podía proteger. Fue solo natural el elegir este apodo para representarme en el ring”.

"Tal vez algún día verán mi cara en un programa de la WWE. Tal vez me tome tiempo, pero sé que lo lograré”

“Se dice que las chicas somos débiles y que no podemos competir en un ring. Pero en cuanto piso la lona, sé que puedo ser tan fuerte y tan atlética como ellos”, señaló. Miranda también declaró que espera algún día ser parte de la lucha libre profesional y convertirse en una inspiración para muchas otras que quieren alcanzar sueños que son considerados “no aptos para mujeres”.

Alejandra dijo sentirse apasionada por la lucha libre. (Foto de aldiadallas.com)

Determinación total

Sobre Alejandra, su entrenador, Lamont Williams, dijo que es “como una esponja”, ya que capta rápidamente todo lo que se le enseña. “Desde el primer día de entrenamiento ella me sorprendió con su tenacidad y optimismo. Alejandra es como una esponja; todo lo que lo enseñas lo aprende y le da con todo todos los días”, comentó Williams al mismo rotativo digital.

El esfuerzo de Miranda hizo que Williams le consiguiera una pelea con la luchadora profesional “Thunder Rosa”, quien es ampliamente conocida por su trayectoria en la “Lucha Underground”. Desde ese entonces, Miranda adoptó el nombre de “The Lion”, como su marca personal.

“Yo quiero que todos me conozcan, quiero ser una de las mejores luchadoras independientes. Tal vez algún día verán mi cara en un programa de la WWE. Tal vez me tome tiempo, pero sé que lo lograré”, confesó entusiasmada la luchadora salvadoreña.