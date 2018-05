Las probabilidades de que te den asilo en Estados Unidos si eres víctima de violencia

Ser víctima de la violencia no es suficiente para obtener asilo en Estados Unidos, de acuerdo con el exabogado de juicios del Servicio de Inmigración y Control Fronterizo (ICE), Thomas Haine. Así lo consigna en un artículo el periódico The New York Times.

Esto lo dijo expresamente por el grupo de migrantes centroamericanos que atravesaron México en caravana con rumbo a los Estados Unidos, y que atrajo la atención de los medios y del presidente de la nación norteamericana, Donald Trump.

Haine aseguró a ese diario que la probabilidad de que obtengan asilo es "mínima". Al menos 300 personas llegaron a Tijuana el fin de semana y 150 se entregaron a las autoridades para pedir asilo, pero hasta ayer solo habían sido aceptadas 88 peticiones por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Según Haine, la dificultad primordial es la de convencer a un juez migratorio de que se pertenece a un grupo que merece el derecho a refugio.

"Por lo general, los migrantes centroamericanos huyen de las pandillas, grupos de delincuencia organizada u otro tipo de violencia. Pero temer por tu vida usualmente no es suficiente para un caso de asilo", considera el experto.

The New York Times recoge que los inmigrantes son trasladados a un centro de detención y ahí deben pasar la entrevista de "temor creíble". Los que pasan el primer filtro son llevados a una corte migratoria y el proceso puede durar meses. El resto pueden ser deportados.

Sin embargo, más del 75 % de los casos de peticiones de asilo provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala fueron rechazadas entre 2012 y 2017, indican datos del centro de investigación Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Siracusa, en Nueva York.

Un experto explica que los casos procedentes del Triángulo Norte son tratados de diferente manera a los que vienen de África, Asia y el Medio Oriente. Por ejemplo, solo fueron rechazadas el 17 % de las solicitudes de Etiopía, el 20 % de China y el 25 % de Nepal.

El caso de salvadoreños

Una mujer y su hijo huyeron de El Salvador en el 2014 porque la MS quería reclutar al joven y amenazó con asesinar a su madre. En 2016 pidieron asilo en EUA luego de ingresar ilegalmente al país, pero un juez rechazó la petición. Él consideró que la violencia de pandillas no vuelven el caso "elegible" para asilo.

Mientras tanto, un hombre de República del Congo que huyó luego de publicar una canción en Youtube criticando al gobierno, recibió asilo luego de cuatro meses en un centro de detención. Las autoridades del Congo lo habían torturado.

Asimismo, una mujer de Marruecos que fue arrestada arbitrariamente por la policía recibió asilo al viajar a EUA e ingresar con una visa de turista.