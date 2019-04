Laura Maradiaga, la niña salvadoreña que podría ser deportada debido a un error

Laura Maradiaga tiene 11 años de edad y vive con la preocupación de ser separada de su familia si es deportada de Estados Unidos, algo que podría ocurrir en cualquier momento. Esta niña salvadoreña está junto a parte de su familia en Houston, Texas, según ha informado Univision Noticias.

La jueza Clarease Rankin Yates ha ordenado la deportación de Laura por no presentarse a la corte el 12 de marzo de 2019. Pero en realidad el citatorio para la niña no llegó y sí se recibieron esos documentos para su mamá y una de sus hermanas.

Pese a no tener cita, la niña sí acompañó a su familia a la corte ese día. Le manifestaron a la periodista Patricia Clarembaux que la menor fue buscada en el sistema y no fue hallada. Entonces una traductora de la corte les dijo en ese momento que no habría problema.

Pero sí hay inconvenientes, y muy graves: tiempo después llegó la carta de la jueza de inmigración ordenando la salida de la niña de Estados Unidos.

Un asesor legal de la familia considera que la traductora tuvo que aconsejar a la familia buscar la opinión de un abogado para proceder adecuamente.

En peligro

"En El Salvador, Laura solo tiene a su abuelo de 75 años. El resto de la familia cayó en desgracia con la pandilla Barrio 18 desde que uno de sus tíos fue testigo de un crimen. A él lo mataron de un machetazo en el estómago. Los siguientes asesinados fueron cuatro de sus primos y otros dos están desaparecidos", publica Univision Noticias en la nota de la historia de Laura.

Además, una hermana mayor de Laura habría sido amenazada por un pandillero para convertirse en su novia. Si no aceptaba, la vida de su mamá corría peligro.

La abogada de la familia pedirá que el caso sea reabierto y se solicitará a la jueza que note que el error fue cometido por la corte. En caso que se niegue, se apelará esa decisión. En el escenario más desfavorable para la niña, ella sería deportada a El Salvador sin su familia.

Eso es algo que su mamá no piensa aceptar: "Le dije que si la deportan me voy con ella. Es la última chiquita y por qué la voy a dejar ir sola. Corre el mismo riesgo que el resto de mis familiares asesinados", le dijo a Univision Noticias.

En El Salvador temen quedar expuestas a la violencia que ya ha terminado con las vidas de varios de sus familiares.

Además de Univision Noticias, la historia ha sido retomada por otros medios como Houston Chronicle y washingtonpost.com.

La familia Maradiaga está recibiendo el apoyo de FIEL (Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha). Esa organización transmitió en vivo una conferencia de prensa en la que se expuso el caso este jueves: