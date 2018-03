Liberan a “dreamer” que fue entregado a Inmigración por autoridades estatales

Lee también

Josué Romero, un joven hondureño que está protegido de la deportación por DACA, fue detenido por autoridades de Texas (Estados Unidos), y luego entregado a Inmigración, a pesar de haber pagado una fianza, y de tener permanencia legal en el país, según Univision Noticias El "dreamer", que ya fue liberado, fue detenido por agentes del condado de Bexar por posesión de marihuana. Luego fue remitido al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).Romero está amparado bajo la Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), por lo que sus abogados dicen que su detención fue indebida. DACA es un programa que fue instalado por el expresidente Barack Obama, que protege a los llamados "soñadores" de la deportación.Según Univision, el proceso del joven seguirá en libertad condicional y debe seguir en contacto con Inmigración. Sus abogados dicen que no es culpable de ningún crimen.Bajo la administración de Donald Trump, desde el 20 de enero, este es el tercer caso en el que un "dreamer" es detenido por Inmigración.El 10 de febrero, el mexicano Daniel Ramírez Medina fue aprehendido porque, según ICE, habría aceptado haber pertenecido a una pandilla.DACA ampara a más de 700,000 jóvenes, que ya no están tan tranquilos desde que Trump es presidente. El republicano aún no ha decidido si va a terminar con el beneficio migratorio, pero en su candidatura dijo que acabaría con esta "amnistía ilegal".Como dirigente ha suavizado su postura, pero detenciones como estas ponen en alerta a los "dreamers".El 25 de enero Trump firmó una orden ejecutiva que permite que un oficial estatal llame a las autoridades de Inmigración y que ICE solicite la custodia del detenido si se sospecha de su estatus migratorio en el país.