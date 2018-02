Líder demócrata no aprobará presupuesto si no hay solución para DACA

La líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo hoy que votará en contra del pacto presupuestario de dos años que se está fraguando en el Senado, a menos que el presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, se comprometa a votar sobre una solución para los "soñadores".

Pelosi insistió hoy en que ese requisito es indispensable para que ella y gran parte de su bancada, voten a favor del pacto presupuestario que los líderes del Senado, el republicano Mitch McConnell y el demócrata Chuck Schumer, están cerrando en la Cámara Alta.

"El acuerdo presupuestario incluye muchas prioridades demócratas", reconoció Pelosi en un comunicado, citando la inclusión de un paquete de alivio de desastres, el aumento de fondos tanto para el gasto en defensa como para otras agencias, así como para tratar de atajar la crisis de opiáceos que azota el país.

Sin embargo, Pelosi insistió en que hay una falta de apoyo dentro de su grupo parlamentario dada la falta de una resolución que solucione la situación de los jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores", cuyo alivio a la deportación expira en marzo por orden del presidente Donald Trump.

"Esta mañana, tomamos una decisión en nuestro grupo porque el paquete legislativo no hace nada para avanzar en la legislación bipartidista para proteger a los "soñadores". Sin un compromiso del presidente Ryan comparable al compromiso del líder McConnell, este paquete no cuenta con mi apoyo", aseveró.

Y es que, a diferencia de Ryan, McConnell sí se comprometió con los demócratas del Senado a someter a votación un paquete migratorio bipartidista con el objetivo de reabrir el Gobierno federal, que hace dos semanas incurrió en un cierre parcial administrativo al quedarse sin fondos por la falta de acuerdo en el Congreso.

Demócratas y republicanos vuelven a negociar hoy a contrarreloj para alcanzar un acuerdo que evite incurrir en un nuevo cierre parcial del Gobierno en la medianoche de este jueves, cuando vuelven a expirar los fondos actuales para las arcas federales.

Schumer y McConnell están cerca de llegar a un acuerdo en la Cámara Alta que financiaría el Gobierno durante los años fiscales 2018 y 2019, mientras que la Cámara de Representantes aprobó ayer un paquete temporal que mantendría los fondos al mismo nivel actual hasta el 23 de marzo, con una aportación de un año para el Pentágono.

Aún no está muy claro cuál es el compromiso exacto de McConnell en materia migratoria, ya que no se conocen los contenidos del posible proyecto de ley, sin embargo, Trump no parece estar dispuesto a aprobar una ley migratoria que no sea la propuesta por su Gabinete.