Luchar por su vida y por la de muchos: Conoce la historia de esta madre salvadoreña

La vida de Ruby Cruz, salvadoreña de 37 años residente en Walthamstow, Inglaterra, no volvió a ser igual desde el mes de octubre de 2016. Desempeñándose como trabajadora social y siendo madre de dos pequeños niños, Ruby todavía estaba en su licencia de maternidad cuando descubrió una protuberancia que la llevó a consultar con varios médicos, dándole un devastador diagnóstico: cáncer de sangre.Por si fuera poco, la noticia no llegó sola ya que, para poder salvar su vida, Ruby debe someterse a un trasplante de médula ósea, una intervención peligrosa y complicada de encontrar por la escasez de donantes.Desde ese momento, Ruby comenzó la búsqueda del donante, descubriendo que su único hermano no era compatible y dándose cuenta que en el actual registro internacional de donantes no existía ni uno compatible ni apto para la donación. De hecho, según lo descubierto por Ruby, solo el 60% de pacientes con cáncer de sangre encuentran un donante en dicho registro, reduciéndose a un 20% en el caso de personas de origen étnico minoritario, como afroamericanos, asiáticos o, como en el caso de Ruby, latinoamericanos.Es así como, apoyada por varias personas en Reino Unido, se inició la campaña “Register for Ruby” la cual lucha para que las personas con buena salud y con edades entre 16 y 55 años , se registren como potenciales donantes de médula. La búsqueda, la cual inició de manera local para ayudar a Ruby, ha trascendido en los últimos cuatro meses logrando ser una campaña a nivel mundial y logrando conectar a varias personas a través de la página web.Ruby es una salvadoreña que dejó su tierra a los 10 años para buscar una vida mejor, pero que ahora lucha contra el cáncer en la sangre. (Foto: Register for Ruby)“El tiempo no está de nuestro lado y necesitamos que la gente actúe rápidamente. Nos gustaría animar a cualquier persona particularmente con herencia racial latinoamericana a que se registren ya que las probabilidades están en que la persona compatible con Ruby sea de su mismo grupo étnico. Diversificar el registro puede salvar la vida de Ruby y la de miles de otros en su misma situación. En el Reino Unido, cada 20 minutos alguien descubre que tiene cáncer de sangre”, expresa el comunicado oficial de dicha página.Ruby, quien durante los años de la guerra civil en El Salvador dejó el país para mudarse a Australia con tan solo 10 años de edad, llegó al Reino Unido en 2008 y continuó trabajando como trabajadora social, ayudando a personas con discapacidades de aprendizaje. Poco después de llegar, conoció a su esposo Sam y se casaron en 2013. Juntos tuvieron dos hijos: Daniel, que tiene 2 años y Sofía, que acaba de cumplir un año.Debido a su tratamiento intensivo de quimioterapia, Ruby ha tenido que aislarse debido a su vulnerable sistema inmunológico. Los efectos de su enfermedad van más allá de lo emocional y lo físico, también han sido un golpe duro económicamente para la familia y es por esto que amigos de la familia crearon una campaña de recaudación de fondos para apoyar a la familia económicamente en este momento difícil.Ruby es una madre salvadoreña de dos hijos y de 37 años de edad que necesita un donante de médula ósea para sobrevivir. (Foto: Register for Ruby)"Mi mayor temor es no estar allí para cuidar a mis hijos. Quiero desesperadamente permanecer en sus vidas para ayudarlos y guiarlos y vincularlos con sus raíces salvadoreñas y su familia extendida en el extranjero", expresó Ruby a una entrevista en su página web, la cual también informa sobre casos similares el de ella en Reino Unido y otras partes de Europa, donde la presencia latina todavía no es tan intensa como en Estados Unidos.La campaña Register For Ruby, dirigida por un grupo de familiares y amigos de la salvadoreña, ya ha agregado a más de 7,000 personas al registro internacional a través de campañas y contribuciones por las redes sociales. Además, actores como Samuel L Jackson, Irvine Galés, Caitlin Moran y Peter Andre, han apoyado la causa desde sus espacios personales en Twitter y Facebook.De igual forma, la campaña ha lanzado una petición para exigir que gobierno británico facilite las oportunidades para que más madres de familia puedan donar su cordón umbilical después del parto y así salvar a personas como Ruby, ya que el cordón umbilical posee el grupo de células que se necesitan para ser trasplantadas a personas con cáncer de sangre.Según las cifras de Register for Ruby, más de 700,000 bebés nacen en el Reino Unido cada año y el 80% de las solicitudes de trasplante podrían ser satisfechas si tan solo se recibieran donaciones de cordón umbilical de sólo 50,000 nacimientos.Sus dos pequeños han sido un pilar fundamental en su lucha por su vida y la vida de muchos otros en su condición. (Foto: Register for Ruby)Actualmente hay 6 hospitales en el Reino Unido que ofrecen la oportunidad de donar el cordón umbilical por medio del Sistema Nacional de Salud (NHS por sus siglas en ingles): Hospital General de Barnet, Hospital de Northwick Park (en Harrow), Luton y Dunstable Hospital, Hospital General de Watford, St George's Hospital y el University College Hospital, donde Ruby está siendo tratada.Si desea contribuir y ayudar a esta causa, puede hacerlo a través de estos enlaces, y brindar una mano amiga a muchos latinoamericanos en otras partes del mundo que podrían enfrentar un caso similar al de la salvadoreña Ruby.