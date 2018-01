Madre de menor asesinada por pandilleros de la MS-13 asistirá al discurso de Trump

Laura Rodríguez, cuya hija fue asesinada por pandilleros en Nueva York en 2016, será una de las invitadas del presidente estadounidense, Donald Trump, a su discurso sobre el Estado de la Unión.

Su hija Kayla Cuevas, de 16 años, y su mejor amiga, Nisa Mickens, de 15, fueron asesinadas a golpes con un bate y machetes y sus cuerpos hallados en una zona boscosa de Brentwood, en Long Island, una comunidad neoyorquina afectada por la violencia de la pandilla MS-13, con raíces en El Salvador y la ciudad de Los Ángeles.

Rodríguez, que se tornó en una activista en defensa de los jóvenes de su comunidad, ha dicho a The New York Times que asistirá al mensaje porque quiere estar segura que se asignan los fondos que se necesitan para ellos y no por razones políticas.

Según informó hoy la cadena CBS, antes del discurso sobre el Estado de la Unión, Rodríguez se reunirá con Trump.

Los de Cuevas y Mickens fueron parte de seis asesinatos de jóvenes ocurridos en Brentwood ese año vinculados con las pandillas y que motivaron la visita a esa ciudad el año pasado del secretario de Justicia estadounidense, Jeff Sessions, quien se reunió con Rodríguez y otros miembros de la comunidad.

Trump también visitó Long Island donde prometió erradicar la Mara Salvatrucha y reiteró su compromiso de campaña de construir un muro en la frontera con México para detener la inmigración.

Las autoridades en Long Island han atribuido a esta pandilla al menos 17 asesinatos. En marzo del año pasado el FBI arrestó varios presuntos pandilleros entre ellos los supuestos responsables por las muertes de Cuevas y Mickens.