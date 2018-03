Más de 2.5 millones de indocumentados en EUA viven en ciudades

Lee también

Un reporte publicado el jueves estima que más de 2.5 millones de inmigrantes que están ilegalmente en Estados Unidos viven en las áreas metropolitanas de Nueva York, Los Ángeles y Chicago, ciudades que han prometido disputar los planes del presidente Donald Trump de expandir las deportaciones.El estudio del Pew Research Center, un organismo no partidista, provee una mirada a dónde residen los inmigrantes que están ilegalmente en el país y las regiones que pudieran ser más afectadas por los planes de Trump.Resalta además los retos que Trump pudiera enfrentar para arrestar a grandes cantidades de inmigrantes porque muchas de las áreas en las que viven se oponen a sus planes.Cualquier paso del nuevo gobierno en ese sentido pudiera sentirse más severamente entre las comunidades de inmigrantes en regiones como las de Phoenix, Houston, Dallas y Denver. En esas áreas, 37% de los inmigrantes carecen de estatus migratorio legal, comparado con 26% nacionalmente, dice el reporte.Los inmigrantes en Phoenix ya están sintiendo los efectos. Una mujer que estaba ilegalmente en el país y que no estaba sujeta a deportación bajo el gobierno de Barack Obama fue arrestada el miércoles y deportada a México, lo que desató protestas en una oficina local de Inmigración y Aduanas.El informe de Pew estima que hay que hay unos 11.1 millones de inmigrantes ilegalmente en el país, 3.5% de la población total de Estados Unidos.En algunas áreas, una porción mayor de los inmigrantes carecen de documentos legales que en otras, de acuerdo con el reporte, que se basa en datos del censo del 2014.Por ejemplo, la proporción es 35% en la región de Las Vegas, comparado con 17% en el área de San Francisco.Varias ciudades y condados están inmersos en un intenso debate sobre qué papel deben tener en el cumplimiento de las leyes federales de inmigración, en momentos en que Trump quiere colaboración de las agencias locales del orden para incrementar deportaciones y amenaza con negar fondos a las municipalidades que se nieguen.Muchas ciudades grandes, incluyendo Nueva York, Chicago y Los Ángeles, han prometido que se resistirán y no cooperarán con pedidos de asistencia de agentes federales de inmigración.El reporte de Pew examinó áreas metropolitanas grandes. Muchas de las políticas santuario locales cubren ciudades específicas en esas regiones.Aproximadamente 61% de los inmigrantes que están ilegalmente en el país viven en 20 áreas metropolitanas, dice el informe.