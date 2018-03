Más de 220 inmigrantes muertos en intento por llegar a EUA este año

Lee también

“Es importante que las familias sepan que hacer el viaje hacia el norte se ha vuelto mucho más peligroso y que no hay 'permisos' para aquellos que cruzan la frontera ilegalmente,” relató hoy el Comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) R. Gil Kerlikowske, en un comunicado.En lo que va del año 220 inmigrantes irregulares han muerto tratando de cruzar la frontera. 34 de estas muertes fueron por ahogamiento. A raíz de esto, la Patrulla Fronteriza anunció una campaña "agresiva" que tiene como propósito crear conciencia sobre los peligros del viaje y cruce de frontera ilegal, llamada “Know the Facts” (Conozca los hechos).Kerlikowske agregó que los menores de edad son presa fácil para los traficantes de personas (“coyotes”). De esta manera, los jóvenes pueden ser “víctimas de asalto, robo, violencia, rapto, tráfico sexual y trabajos forzados”, al acceder a cruzar la frontera de una manera ilegal, según el mismo comunicado.El anuncio del Comisionado se dio en el parque Anzalduas, Texas, Estados Unidos, en la orilla del Río Grande, frontera natural con México. La ubicación fue estratégicamente designada para poder subrayar “los peligros producto del entorno natural, lo áspero del terreno y las inclemencias climáticas”. Kerlikowske hizo también un llamado para “salvaguardar y proteger las vidas de miles de niños migrantes”.Este año, la Patrulla Fronteriza ha registrado 14 rescates en agua en el sector Río Grande.La campaña “Know the Facts” se publicará en español en Estados Unidos y Centroamérica. Su objetivo es “advertir a los familiares de los peligros a los que se exponen los menores de edad no acompañados al intentar viajar de Centroamérica a Estados Unidos, así como contrarrestar percepciones erróneas que los contrabandistas podrían estar diseminando sobre beneficios migratorios en Estados Unidos”.Parte de la estrategia de difusión se evidenciará en medios de comunicación en español en áreas de alta concentración de centroamericanos, tal y como lo es Houston, Los Ángeles, Washington D.C., Nueva York y Miami. En Centroamérica, aproximadamente 6,500 anuncios públicos serán transmitidos desde el 7 de julio hasta el 7 de septiembre en radio y televisión.También, carteles impresos concientizando sobre la campaña, comunicó la Patrulla.“Esta campaña está diseñada para educar a los posibles viajeros en Centroamérica y México sobre la realidad del recorrido al norte. Los traficantes de personas no tienen conciencia por la vida humana”, comentó Kerlikowske. También relató que es de suma importancia estar al tanto de la realidad detrás de las regulaciones estadounidenses sobre la inmigración, antes de arriesgar sus vidas.El contenido de la campaña estará disponible en la página web de www.CBP.gov/dangers a partir del 7 de julio.