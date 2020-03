Más salvadoreños piden al Gobierno ayudarlos para regresar al país desde México, Panamá y Nicaragua

Casi un centenar de salvadoreños han quedado atrapados en México a raíz del cierre de aeropuertos y el cese de operación de las aerolíneas. Laura Valle cuenta que se encontraba en Ciudad de México cuando en el Ejecutivo decidió cerrar el aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

"Somos tres salvadoreños que estamos aislados en un apartamento por nuestra propia cuenta. Les enviamos nuestros pasaportes y nuestros itinerarios de vuelo, en donde claramente se podía ver que habíamos sido afectados".

Ella se encuentra con otros dos salvadoreños que han decidido aislarse en un apartamento de manera voluntaria.

"Queremos ver la manera de obtener un interlocutor que nos apoye con la gestión de repatriación. Estamos con toda la disponibilidad de someternos a la cuarentena necesaria, a lo que indique el presidente y seguir los protocolos de sanidad", acotó Valle.

"Es imposible sostener económicamente hospedaje aquí en México, creo que al presidente le sale más barato llevarnos a una cuarentena que cada embajada pague el hospedaje de sus connacionales en el país donde estén varados", agregó Valle. Su temor es que el aeropuerto de Ciudad de México cierre.

La embajada les ha pedido que lleven sus recibos para ver si se reembolsas sus gastos, pero no están seguros de si el cierre del aeropuerto se va a mantener.

Similar situación enfrenta otro grupo de salvadoreños en Ciudad de Panamá. Margarita Ruíz de Vega, está con otros tres salvadoreños en Panamá.

"No nos ofrecen ninguna alternativa concreta para volver al país", dijo Ruiz sobre las pláticas que han tenido con la embajada de El Salvador en Panamá. Con ella, otras seis personas están en la misma situación en ese país centroamericano.

La embajada ha respondido a sus llamadas, dice, pero dice que no les han ofrecido a la fecha una solución concreta. Según Ruiz, les angustia que la situación empeore y quedar desprotegidos. Han llamado al resto de embajadas del país en Centroamérica sin éxito.

"Somos tan salvadoreños como los que están adentro de las fronteras y nos sentimos vulnerables", insiste. También recalcó que están dispuestos a someterse a la cuarentena.

De igual manera, desde Nicaragua, Patricia Cerna comentó que, junto a otros 35 compatriotas, se encuentran varados en ese país. Expuso que las autoridades salvadoreñas les habían prometido traerlos mañana a El Savador, pero agregó que en las últimas horas recibieron información de que el viaje ya no sería posible.

"Teníamos la coordinación de salir mañana (martes) vía marítima hasta El Salvador, pero recibimos información del consultado que eso ya no sería posible. No nos explicaron por qué ya no se podría", detalló la compatriota.

Cerna abonó que el grupo de salvadoreños está dispuesto a someterse al protocolo de cuarentena. Dijo que ahora lo que quieren es tener certeza de que tendrán una nueva fecha para retornar al país. Ella expuso que hacer el víaje vía marítima desde Nicaragua solo tardaría aproximadamente dos horas.

"El embajador de El Salvador en Nicaragua no se ha comunicado con nosotros. No hay recursos. Hay gente que necesita medicinas y lo más preocupante es que no tengan respuestas", apuntó la salvadoreña.