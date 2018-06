Mayoría de niños salvadoreños apartados de sus padres por EUA tienen entre 0 y 12 años. Muchos tendrán que defenderse solos en Corte

Niños entre 0 y 12 años han sido apartados de sus padres por las autoridades migratorias de Estados Unidos en la frontera sur, sin que la embajada en el país ni el Gobierno de Donald Trump ofrezcan datos oficiales del paradero de los menores ni las cifras exactas de cuántas familias salvadoreñas han sufrido el trauma de los métodos de la política de "tolerancia cero" contra la migración irregular de Washington.

De acuerdo a los números que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha reunido por medio de la red consular, 71 niños entre los 0 y 12 años de edad fueron arrancados de su núcleo familiar. Mientras, otros 22 menores entre los 13 y 17 años han pasado por el mismo trauma.

El Gobierno de Trump anunció la "tolerancia cero" en mayo pasado. Los números de la cancillería abarcan desde el 17 de mayo al 18 de junio de 2018.

La viceministra para los Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, aclaró este miércoles en conferencia de prensa que Estados Unidos no ha emitido una comunicación oficial sobre los niños, y que los datos que se han reunido han sido por visitas del personal consular salvadoreño sobre el terreno.

No está claro si los números de El Salvador corresponderían con las familias que realmente han sido desbaratadas en la frontera, ya que en el entramado de procedimientos para la separación familiar hay un total de 2,300 niños. Guatemala ya ha revelado que casi 500 son de esta nación. El hecho de que Estados Unidos guarde silencio en el tema solo complica más el panorama para estos connacionales.

Al menos 50 familias salvadoreñas afectadas por separación de migrantes en frontera EUA: Cancillería

"Lo grave es que los padres no están siendo informados de lo que pasa. Su condición de detenido está siendo usada para no darle información y como Gobierno se pide a Estados Unidos que la decisión de dónde van los niños la tomen los padres. En Estados Unidos no existe la representación legal de los niños, los niños se representan solos y van ante un juez", dijo Magarín, y calificó de "lamentable" que esto sea así ya que el destino del padre se define antes, de acuerdo a la ley.

El caso de los menores de edad no es prioridad en cortes migratorias, por lo que siempre toman más tiempo que los de adultos. Así, es una posibilidad que un progenitor sea deportado antes que el destino de su hijo sea definido. En respuesta, "Una de las líneas de los consulados es no emitir documentos de viaje del adulto hasta que se resuelva el de los niños", aseguró Magarín.