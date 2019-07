"Me sacudió el alma": Rubén Blades sobre migrantes salvadoreños ahogados 

El músico y actor panameño Rubén Blades fue una de las miles de personas en el mundo impactadas por la foto de Óscar Martínez y su hija Valería, quienes murieron la tarde del domingo 23 de junio a la orilla del río Bravo en su intento de ingresar a Estados Unidos.

"El súbito encuentro con la imagen de Óscar y Valeria, tendidos boca abajo en la orilla del Río Grande, en México, me sacudió el alma. Sentí que mis ojos se quebraban en pedazos de pena, de angustia. Luego, me volvió a herir profundo el considerar que muchas veces no reaccionamos ante la muerte ajena con indignación o empatía solidaria, porque se ha hecho demasiado familiar entre nosotros, en Centroamérica o cualquier otro lugar del mundo", publicó Blades en su sitio web y en Facebook.

En su texto, Blades hace un repaso por la guerra civil en El Salvador y atribuye responsabilidad a Estados Unidos en el presente crítico que viven los países en Centroamérica.

"Cuando un padre o madre decide arriesgar la vida de sus hijos en una travesía como ésta, es porque considera que no existe ninguna otra salida para su situación. Lo hace porque sabe que el país que los vio nacer solo les ofrece la posibilidad de vivir en la pobreza, o morir antes de tiempo", agrega.

El músico Rubén Blades durante un concierto. Foto LPG / Archivo

Blades es abogado y, según información en su sitio web, tiene tres doctorados honorarios por universidades de Estados Unidos. Ha ganado premios de la Organización de las Naciones Unidas, del gobierno de Chile, 17 premios Grammy y ha actuado en 35 películas y tres series. Además fue candidato presidencial en Panamá (1994) y ministro de turismo en ese país (2004-2009).

Para concluir, Blades recuerda que la migración es un fenómeno que ocurre internacionalmente, cuyas causas son en esencia las mismas: "En el mundo de hoy, millones de personas abandonan sus respectivos lugares de nacimiento, forzados por una realidad que los convence de escoger la entrada ilegal a otro país, dejando atrás lo querido, lo familiar, lo que una vez consideraron posible, el derecho de pertenecer. La pregunta persiste: ¿quién hablará por estos muertos? Debemos hacerlo todos. Eso es lo correcto".

El texto completo escrito por el cantante puede leer en su sitio web o en su fanpage en Facebook.