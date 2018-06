Memorizar un número de teléfono salvó a esta niña migrante salvadoreña de no volver a ver a su mamá. Tiene solo seis años

Hace días ProPublica recibió un audio de niños llorando desconsoladamente en un centro de detención de Estados Unidos y decidió publicarlo. En él, se podía escuchar cómo un oficial les preguntaba su nacionalidad. "(Soy) de El Salvador", interrumpió una de ellas su llanto.

"Quiero que me venga a traer mi tía para que me lleve a la casa de ella (...). Y después para que llegue mi mami", dijo la menor. "No llores", le dijo un oficial de migración de Estados Unidos, quién también dijo sarcásticamente "aquí tenemos una orquesta" ante el llanto de los niños.



El medio estadounidense publica que el nombre de esa niña es Jimena. Ella memorizó el número de teléfono de su tía, que vive en Estados Unidos, solo momentos antes de ser separada de su mamá al llegar a la frontera de forma irregular.

De no haber sido por la compostura que pudo demostrar a sus solo seis años, ahora Jimena estaría perdida en un mar de casos de menores de edad que tienen como incierto volver a comunicarse con sus familias.



ProPublica dice que, incluso, el personal del consulado salvadoreño que atendió el caso de la menor estaba sorprendido por su capacidad de haber memorizado el teléfono y de mantenerse esperando. Fue ella misma quien pidió constantemente que le ayudaran a marcarle a su tía. "Yo tengo el número", dijo varias veces. ¿Imagina a un niño de seis años haciendo lo mismo, luego de pasar el trauma de perder a su madre y ser trasladado por extraños?

"Me tiré fuera de la cama y caí en mis rodillas. Le di gracias a Dios de que ella recordara el número. Sino, no sé qué habría pasado con ella", dijo a ProPublica la tía a la que la niña llamó en Estados Unidos.

La madre de Jimena, Cindy, se fue de El Salvador a Estados Unidos para escapar de las pandillas. Ahora está en un centro de detención, lejos de su hija, pero dice que otros inmigrantes encerrados con ella le han contado que escucharon a Jimena en la televisión. "Estoy muy orgullosa", dijo la mujer a ProPublica. "Ella es muy inteligente, muy valiente".



Jimena aún no sabe cuándo volverá a ver a su madre, pero ese número de teléfono se convirtió en su "salvavidas", dice ProPublica.

Acá puede escuchar el audio original